Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция

Симптомы коронавируса не специфичны, их можно перепутать с простудой или другим инфекционным заболеванием. Впрочем, заболеть коронавирусом таки опаснее. Объясняем, как обнаружить у себя коронавирус Covid-19, сделать тест на наличие инфекции SARS-2-Cov и как лечить, если диагноз подтвердят.

Последние исследования и оценки ученых указывают на то, что коронавирус может поразить от 60%, а по самым худшим прогнозам до 90% населения по всему миру. Такие оценки пугают и успокаивают одновременно. Ведь, это означает, что при благоприятных условиях, качественного лечения многие люди несмотря на заражение, выздоровеют.

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Первые симптомы коронавируса

Симптомы коронавируса горячка;

кашель;

одышка (затрудненное дыхание). Симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения новым коронавирусом. У многих пациентов SARS-CoV-2 вызывает воспаление обоих легких.

Представим, у вас несколько дней повышенная температура тела, кашель или насморк. Вы паникуете и звоните своему семейному врачу, просите, чтобы к вам приехала бригада скорой медицинской помощи в защитных костюмах и провели анализ на коронавирус.

Вероятно, вам откажут. Для того, чтобы врачи протестировали вас на Covid-19, вы должны были бы вернуться из-за границы, или контактировать с больным, у которого уже подтвердили коронавирус. Иначе, алгоритмы разработаные ВОЗ, которым следует Минздрав пока не предусматривают проведение проверки на Covid-19.

Поэтому, вариант А – понять, что коронавирус в 80% случаев проходит в легкой форме, а больные не всегда нуждаются в госпитализации, следить за состоянием здоровья, сообщать по телефону своему семейному врачу о любом ухудшении самочувствия, и обязательно изолироваться минимум на 14 дней.

Важно: Если у вас симптомы инфекционного заболевания, изолируйтесь и обязательно сообщите об этом своему семейному врачу! Именно он скажет, что делать при любых осложнениях и именно он может назначить вам проведение теста на коронавирус. Если вы заболели, но декларации с врачом нет, все равно, позвоните в регистратуру ближайшей к вам поликлиники.

Отметим, что Минздрав разрешил "скорой" выезжать на температуру к тем, кто имеет подозрение, поэтому по телефону 103 тоже можно обращаться. Для начала медики проведут тесты на грипп и другие вирусы, например, аденовирусы, риновирусы и другие типы коронавирусов.

Вариант В – сделать тест на наличие коронавируса самостоятельно. Такая услуга уже доступна в нескольких частных лабораториях.

Не паникуйте

Стоит понимать, что если вы действительно не были за границей и не контактировали с людьми, которые больны коронавирусом, вероятность, что вы заражены – низкая.

Впрочем, Всемирная организация здравоохранения призвала страны делать тесты на коронавирус при малейшем подозрении.

"Невозможно бороться с пандемией вслепую. Необходимо знать, где происходит заражение", – заявили в ВОЗ.

И это действительно так, если в Украине люди смогут быстро выявлять коронавирус – распространение болезни удастся остановить, а пока оставайтесь дома.

Что нужно знать о тестах на коронавирус

Их есть два вида: экспресс-тесты и ПЦР-исследования. Для экспресс-теста у вас возьмут кровь из пальца и уже через 10 минут вы будете знать результат. Он определяет, есть ли в организме антитела к вирусу. Но здесь важно знать, что антитела появляются только на 5-7 день инфицирования.

Если экспресс-тест подтвердит коронавирус, диагноз обязательно будут проверять еще раз с помощью ПЦР-исследования, образцы анализа отправляют в лабораторию, а результат будет на следующий день.

А если тест положительный – как в Украине лечат людей с коронавирусом

Если, у вас подтверждают коронавирус, вас госпитализируют в инфекционную больницу.

Специфического лечения от коронавируса пока нет. Во всем мире осложнения от Covid-19 лечат согласно индивидуального течения болезни пациента. Обычно, коронавирус провоцирует у пациента развитие пневмонии, собственно ее и лечат медики.

В областных больницах есть базовые реанимационные комплекты, в которые входит оборудование для искусственной вентиляции легких, которые может понадобиться в случае осложнений. В критических случаях могут потребоваться аппараты для искусственного насыщения крови кислородом, но таких в Украине примерно восемь, почти все они в столице. При необходимости аппараты будут везти в регионы, или пациента-в Киев.

Период выздоровления может длиться примерно несколько недель. В ВОЗ отметили, что период выздоровления может длиться до 6 недель.

Стоит понимать, что от коронавирус можно выздороветь, главная его опасность – скорость распространения и высокая смертность среди пожилых людей возрастной категории 80+, а также людей с хроническими болезнями.

Поэтому, лучшим решением будет самоизоляция, гигиена и спокойствие. Здорово питайтесь, хорошо высыпайтесь и не нервничайте. Хороший иммунитет – залог вашего здоровья.

P.S. Также не верьте, что иммунитет можно повысить добавками или витаминами, только здоровый образ жизни!

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