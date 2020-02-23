Подозрение на коронавирус в поезде Киев – Москва: отцепленный вагон возвращают в Украину

Китаянке, которая путешествовала поездом Киев – Москва, не подтвердили диагноз коронавируса. Таким образом 11 украинцев, путешествовавших с ней в одном вагоне – не находятся в опасности.

Сам отцепленный вагон вскоре должен вернуться в Украину. Об этом говорится в коротком сообщении на сайте правительства.

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Отцепленный вагон с пассажирами 22 февраля ночью отправили в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы,

– добавляют в Кабмине.

Заметим, что в течение всего времени посольство Украины в Москве давало украинцам всю необходимую помощь, в частности, горячее питание.

Внимание! В российском Брянске госпитализировали граждан Украины, поскольку они находились в одном вагоне поезда Киев – Москва с китаянкой с симптомами респираторного заболевания.

Коронавирус в мире: последние данные

По состоянию на 23 февраля 2020 года зарегистрировано:

78 860 случаев заболевания Covid-19,

2 464 человек умерли.

23 329 – выздоровели.

Случаи болезни в Европе:

Италия – 113,

Германия – 16,

Франция – 12,

Великобритания – 9,

Россия и Испания – по 2,

Финляндия, Швеция и Бельгия – по 1.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.