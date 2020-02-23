Подозрение на коронавирус в поезде Киев – Москва: отцепленный вагон возвращают в Украину
Китаянке, которая путешествовала поездом Киев – Москва, не подтвердили диагноз коронавируса. Таким образом 11 украинцев, путешествовавших с ней в одном вагоне – не находятся в опасности.
Сам отцепленный вагон вскоре должен вернуться в Украину. Об этом говорится в коротком сообщении на сайте правительства.
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Отцепленный вагон с пассажирами 22 февраля ночью отправили в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы,
– добавляют в Кабмине.
Заметим, что в течение всего времени посольство Украины в Москве давало украинцам всю необходимую помощь, в частности, горячее питание.
Внимание! В российском Брянске госпитализировали граждан Украины, поскольку они находились в одном вагоне поезда Киев – Москва с китаянкой с симптомами респираторного заболевания.
Коронавирус в мире: последние данные
По состоянию на 23 февраля 2020 года зарегистрировано:
78 860 случаев заболевания Covid-19,
2 464 человек умерли.
23 329 – выздоровели.
Случаи болезни в Европе:
Италия – 113,
Германия – 16,
Франция – 12,
Великобритания – 9,
Россия и Испания – по 2,
Финляндия, Швеция и Бельгия – по 1.
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.
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