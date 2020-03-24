Пока ситуация контролируемая, – Ионов рассказал о новых случаях коронавируса на Киевщине

По состоянию на утро 24 марта в Украине подтвердили еще 11 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 10 зафиксировали у жителей Киевской области.

Все больные – украинцы в возрасте от 30 до 60 лет. Среди них также есть один ребенок. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов

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Все они сейчас находятся под медицинским наблюдением, 6 из них – на самоизоляции.

Пока могу сказать, что ситуация контролируемая,

– прокомментировал Максим Ионов.

Он отметил, что все те, у кого обнаружили коронавирус, приехали из-за границы. В частности, из Египта, Германии, Испании.

Максим Ионов рассказал, что 13 учреждений здравоохранения, которые расположены на территории Киевской области, имеют инфекционные отделения и потенциально готовы принимать жителей области.

Сейчас идет госпитализация пациентов по территориальному принципу, то есть, в ближайшее инфекционное отделение,

– пояснил директор департамента здравоохранения Киевской ОГА.

Справка! Во Львов, Одессу, Днепр, Запорожье и Харьков прибыли тесты для выявления коронавируса и средства индивидуальной защиты. Это помощь Китая, которую накануне доставили в Киев. Впоследствии их должны распространить по всем регионам.

Максим Ионов отметил, что сейчас он уже собирается поехать к полученному грузу. То есть в ближайшее время состоится распределение.

Что известно о коронавирусе в Украине? По состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 3 случая смерти из-за коронавируса. Известно, что в Черновцах вылечился первый больной.



Жертвами инфекции стали 33-летняя женщина из Черновицкой области, 56-летняя франковчанка, а также 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.



Правила, которые необходимо соблюдать, чтобы уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала