Что не так со здоровьем миллениалов – объяснение Супрун

Новые правила на рынке труда и конкуренция, глобализация и информационная перегрузка — это базовый набор вызовов, с которыми столкнулись милениалы. Исследования показывают, что представители поколения Y менее здоровы, чем предыдущие поколения.

Ульяна Супрун отмечает, что молодежь на самом деле инвестирует в свое здоровье и образ жизни больше денег и усилий, чем другие поколения.

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Разделение поколений: Беби-бумеры – родившиеся в период между 1946 и 1963 годами. Милениалы – родились на рубеже тысячелетий, с 1981 по 1994-2000 годы К поколению Х относят тех, кто родился с середины 60-х до начала 80-х годов.

Индекс массы здоровья миллениалов составляет 95,1. кроме того, большинство представителей поколения оценивают состояние своего здоровья как превосходное или удовлетворительное.

Но дело прежде всего в том, что по сравнению с другими поколениями, миллениалы более уязвимы к раздражителям психического здоровья, чем физического. В частности, именно среди представителей этого поколения наблюдается стремительный рост показателей депрессии и гиперактивности.

Наиболее распространены среди миллениалов следующие проблемы:

глубокая депрессия;

расстройства, вызванные употреблением наркотиков;

чрезмерным потреблением алкоголя и курением;

гипертония;

гиперактивность;

нервные срывы;

болезнь Крона (хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта);

диабет 2-го типа и высоким уровнем холестерина.

Сами по себе эти факторы или болезни не являются неожиданными. Шокирует скорее их распространенность среди миллениалов, отмечает Ульяна Супрун.



Милениалы часто имеют депрессивные состояния

Как результат — миллениалы в возрасте от 34 до 36 лет имеют на 11% худшие показатели здоровья, чем представители поколения X.

Причинами этого могут быть реалии, в которых выросли миллениалы

Милениалы перегружены информацией и новостями, которые заставляют чувствовать себя беспомощными — терроризм, стихийные бедствия, экономические кризисы. Breaking news и оповещения буквально бомбардируют людей, которые не выпускают телефоны и другие гаджеты из рук почти круглосуточно.

"Ты или тебя” — больше не актуально, теперь все могут быть победителями.

Больше не культивируется работа до абсолютной усталости, сохранение нездоровых отношений ради поддержания социального имиджа. Каждый может быть, кем угодно. Миллениалы заботятся о сохранении зоны комфорта, берут паузы, но из-за этого они особенно чувствительны к проблемам и неожиданным вызовам,

- отмечает Супрун.

В то же время, все больше людей работают не по “нормальному” офисному графику. Довольно распространенным явлением является работа во внерабочее время и на выходных. Понятие карьеры и в целом "нормы" также нивелировалось, поэтому многих преследует ощущение утраченных возможностей и одновременно, частые переутомления и истощения.

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Как предотвратить болезни миллениалов

Со временем вызовов будет становиться только больше, и главное, что могут сделать Милениалы — это работать на опережение и предотвращать появление упомянутых выше проблем и болезней.

– Регулярно посещать своего семейного врача, чтобы делать необходимые прививки и обследование и проверять состояние здоровья.

– Заботиться о своем рационе. Неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире. Больше чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска.



Современное поколение выбирает не совсем полезные перекусы

– Заниматься спортом или по крайней мере иметь регулярную физическую активность.

– Заботиться о безопасности сексуальных контактов, чтобы предотвращать нежелательные беременности и не подвергать себя риску заражения болезнями, передающимися половым путем.

– Заботиться о своем психологическом состоянии, отдыхать и предотвращать выгорание. При необходимости обращаться к специалистам по психическому здоровью и решать проблемы вместе с ними.

Ульяна Супрун “ Здоровья милениалов — вопрос не только системы здравоохранения, а на самом деле общенациональная проблема. Ведь уже несколько десятилетий плохое здоровье милениалов будет означать большие расходы на систему здравоохранения и в то же время, меньшую производительность работы трудоспособных по возрасту граждан. Над этим стоит задуматься еще и потому, что поколение милениалов уже сейчас активно приобщается к изменениям в государстве, строит гражданское общество и создает новые правила. Поэтому они нужны стране здоровыми”.

Система здравоохранения должна быть дружественной к представителям всех поколений и учитывать различные потребности.

Например, учитывать, что милениалы являются диджитальным поколением, и предпочитает общение онлайн с врачом в том числе, что они хотят использовать преимущества современных технологий, заботятся о сохранении приватности и плохо воспринимают системы, которые не являются человеко-ориентированными.

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