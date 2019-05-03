Полезнее ли коричневый сахар, чем белый: ответ Супрун

Из-за сахара у человека возникает множество проблем. Поэтому все больше стараются уменьшить его потребление или вообще отказаться от продукта.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что есть альтернативы сахару: мед, патока, фруктоза, коричневый сахар, кленовый или даже агавовый сироп. Мол, люди заменяют белый сахар другими продуктами, ведь они абсолютно полезны, поскольку натуральны.

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При выборе углеводов Супрун советует обращать внимание не на тип, а на их количество.

Все углеводы рано или поздно превращаются в глюкозы.

Глюкоза – что это? Это главная энергетическая валюта, которой обмениваются между собой печень, мозг и клетки иммунной системы. Это много продуктов: и картошка, и макароны, и сахар, и мед, и фруктоза.

Врач Ульяна Супрун “В пользу фруктозы часто можно услышать такой аргумент: она не вызывает резкого выброса инсулина. Это правда. Именно поэтому продукты с этим углеводом едят люди с диабетом. Но у остальных людей избыточное потребление фруктозы может вызвать вздутие и хронические заболевания, например, диабет”.

Только печень может переваривать фруктозу. Если же этого сахара много, то печень превращает его в жир.

Безопасны ли заменители сахара

Агавовый сироп содержит 85% фруктозы – больше, чем обычный сахар. Он приводит к более быстрому набору лишнего веса и проблемам со здоровьем.

Врач Ульяна Супрун “Заменить белый сахар часто предлагают коричневым тростниковым. Хотя на самом деле он не натуральнее сахара из свеклы из Винницкой области. Просто свекольный сахар кристаллический и белый, а в тростниковом — примеси. Тростниковый сахар может казаться менее сладким, но в чай его добавляют, пока не станет сладко, правда?”

Что касается меда, то он не лучше других источников простых углеводов. Мед дает быстрый заряд энергии истощенному человеку. И действительно, исследования доказали, что быстрые углеводы полезны в случае вирусной инфекции. Такой сахарный заряд мы получаем, съев мороженое или овсянку с сиропом или выпив чай с сахаром.

В сладких газированных напитках есть мальтдекстроза — сахар, полученный из крахмала. Он дешевый и вредный — как и все простые сахара, которые мгновенно повышают уровень глюкозы в крови. Постоянное употребление таких напитков увеличивает риски ожирения или диабета.

Быстрые углеводы полезны тогда, когда вы истощены марафоном, сильными физическими нагрузками или голодом.

Что же делать, если даже мед и коричневый сахар не такие уж и полезные

1. Уменьшайте количество потребленного сахара

Не добавляйте сахар в напитки, не подслащивайте ничем блины и овсянку. Лучше добавьте немного ягод или пару кусочков банана. Клетчатка уменьшает гликемический индекс блюда, хоть гликемическая нагрузка не меняется.

2. Заменяйте сахар фруктами

Конечно, они тоже содержат много фруктозы, но еще и — витамины, антиоксиданты и клетчатку и много воды. Есть фрукты на десерт — хорошая идея. Ведь они содержат еще и волокна, которые лучше насыщают организм и помогают оставаться сытыми в течение дня.

3. Мало фруктов – ешьте черный шоколад или орехи.

Они также могут заменить вредные пирожные и батончики.

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