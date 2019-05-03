Полезнее ли коричневый сахар, чем белый: ответ Супрун
Из-за сахара у человека возникает множество проблем. Поэтому все больше стараются уменьшить его потребление или вообще отказаться от продукта.
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что есть альтернативы сахару: мед, патока, фруктоза, коричневый сахар, кленовый или даже агавовый сироп. Мол, люди заменяют белый сахар другими продуктами, ведь они абсолютно полезны, поскольку натуральны.
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При выборе углеводов Супрун советует обращать внимание не на тип, а на их количество.
Все углеводы рано или поздно превращаются в глюкозы.
Только печень может переваривать фруктозу. Если же этого сахара много, то печень превращает его в жир.
Безопасны ли заменители сахара
Агавовый сироп содержит 85% фруктозы – больше, чем обычный сахар. Он приводит к более быстрому набору лишнего веса и проблемам со здоровьем.
Что касается меда, то он не лучше других источников простых углеводов. Мед дает быстрый заряд энергии истощенному человеку. И действительно, исследования доказали, что быстрые углеводы полезны в случае вирусной инфекции. Такой сахарный заряд мы получаем, съев мороженое или овсянку с сиропом или выпив чай с сахаром.
В сладких газированных напитках есть мальтдекстроза — сахар, полученный из крахмала. Он дешевый и вредный — как и все простые сахара, которые мгновенно повышают уровень глюкозы в крови. Постоянное употребление таких напитков увеличивает риски ожирения или диабета.
Быстрые углеводы полезны тогда, когда вы истощены марафоном, сильными физическими нагрузками или голодом.
Что же делать, если даже мед и коричневый сахар не такие уж и полезные
1. Уменьшайте количество потребленного сахара
Не добавляйте сахар в напитки, не подслащивайте ничем блины и овсянку. Лучше добавьте немного ягод или пару кусочков банана. Клетчатка уменьшает гликемический индекс блюда, хоть гликемическая нагрузка не меняется.
2. Заменяйте сахар фруктами
Конечно, они тоже содержат много фруктозы, но еще и — витамины, антиоксиданты и клетчатку и много воды. Есть фрукты на десерт — хорошая идея. Ведь они содержат еще и волокна, которые лучше насыщают организм и помогают оставаться сытыми в течение дня.
3. Мало фруктов – ешьте черный шоколад или орехи.
Они также могут заменить вредные пирожные и батончики.
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