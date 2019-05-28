Полезные или вредные: правда о кислородных коктейлях

Ни одно исследование не доказало ни способности "дышать кишечником", ни возможности обогатить свои внутренности кислородом из пенистого сока. Избыток кислорода не разрушит подкожный жир, но может ускорить старение. Один кислородный коктейль вполне способен заменить три глубоких вдоха.

Идея, что кислород способен всасываться через желудок и кишечник, и следовательно стоит пить искусственно насыщенные кислородом жидкости, возникла в Советском Союзе в 1960-е годы. Об этом сообщает Минздрав на своей официальной странице.

Читайте также: Топ-5 полезных продуктов, которые приводят к лишнему весу: перечень

Кислород не всасывается через желудок и не сжигает калории

Ни одно исследование не доказало ни способности "дышать кишечником", ни возможности обогатить свои внутренности кислородом из пенистого сока. К тому же, по мере лопания пузырьков, в том числе во время питья, кислорода становится все меньше. Но это к лучшему.

Ведь много кислорода нам вредит. Мы эволюционировали, чтобы научиться дышать воздухом, в котором кислорода около 20%. Дыхание на молекулярном уровне – это обезвреживание кислорода и превращение его в воду.

Кислород ничего не "сжигает", как в печке, потому что все процессы окисления осуществляются при участии ферментов и молекул, которые могут принимать и отдавать протоны и электроны. Усиленное поступление кислорода не приведет к усиленному разрушению подкожного жира, например. Для этого надо больше тратить энергии.

Как влияет избыток кислорода на организм

Количество кислорода в нашем организме не должно повышаться. Иначе набирают обороты свободнорадикальные цепные реакции, старение, повреждение клеточных мембран и ДНК.

Дополнительное поступление кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания. И только с помощью медицинской аппаратуры. Даже недоношенным детям избыток кислорода будет вредить и даже вызвать нарушение зрения, что произошло с музыкантом Стиви Уандером.

Мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород.

Почему с кислородом нужно быть осторожным

Кислород не перемещается с кровью в виде свободной молекулы – это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты. Чтобы кислород все же попал в кишечник, лабораторных мышек, в эксперименте, более недели держат в камерах с высоким давлением кислорода. От этого мышки не становятся моложе и здоровее, но у них меняется кишечная микрофлора. В норме там живут бактерии, которым кислород не нужен.

Представим все же, что в коктейле сохраняется кислород, и мы способны его вдохнуть внутренностями. Поможет ли это нам? Опять нет. В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 миллиграммов кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода, или вдыхаем 4 литра в минуту. По сути – вместо двух литров кислородного коктейля вы можете просто сделать три глубоких вдоха.

Если вы действительно хотите быть здоровым, то самый действенный кислородный коктейль – это пробежка по парку или лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале. Именно работа мышц и сердца улучшает кровоснабжение и увеличивает количество кислорода, поступающего в наш организм. И именно вдыхание чистого воздухом обеспечит нас кислородом ровно настолько, насколько нужно.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.