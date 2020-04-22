Получат ли врачи обещанные надбавки в 300%: ответ эксперта

В сети начали распространяться сообщения, что некоторые врачи страны вероятно не будут иметь зарплаты из-за запуска второго этапа медреформы. Действительно ли медработники останутся без денег и что будет с обещанными надбавками – читайте дальше.

Если Национальная служба здоровья не выплатит необходимое количество денег, то врачам не будет хватать зарплат. Поэтому государство обязано выплачивать дополнительные надбавки медицинским работникам. Об этом в эфире 24 канала рассказала глава офиса реформ Академии медицинских наук Украины Ирина Сысоенко.

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По ее словам, в связи с принятыми изменениями в государственный бюджет Украины относительно дофинансирования программы медицинских гарантов, зарплата для работников будет финансироваться из Фонда борьбы с коронавирусом.

Проблема в том, что органы государственной власти запаздывают с определенными решениями. Поэтому те работники, которые должны иметь более 300% надбавки за борьбу с коронавирусом, средства за март будут получать только в конце апреля,

– отметила Сысоенко.



Ирина Сысоенко / Фото Wikipedia

Она добавила, что сегодня на заседании правительства должны принять механизм, которым будет предусмотрено формирование надбавок за апрель. Планируется, что главные врачи будут определять, кому именно предоставлять надбавки.

Внимание! По состоянию на 22 апреля в Украине подтвердили 6 592 случая заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 467 новых случаев инфицирования, из них – 107 медиков. В целом в Украине уже 1245 работников медицинской сферы заболели COVID-19.

"Финансовая поддержка работников должна быть на первом месте, вместе со средствами индивидуальной защиты для того, чтобы физически сохранить жизнь каждого медика", – считает Сысоенко.

Что известно о повышении зарплат врачам?

В команде решили повысить зарплаты для врачей и предоставить дополнительные выплаты тем, кто работает с больными коронавирусом. Последние должны были получать зарплату в размере 300%, а все остальные – 200%.



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