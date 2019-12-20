Польза и вред шоколада: пять популярных мифов
Шоколад – одно из самых любимых сладостей среди детей и взрослых. И вокруг его пользы или вреда для организма постоянно идут ожесточенные дискуссии.
Ученые решили опровергнуть несколько популярных мифов о шоколаде. пишет Аif.
От горького шоколада не полнеют
Таким мифом себя успокаивают сладкоежки. Но на самом деле – если есть много шоколада, то вы таки наберете лишний вес. И это не зависит – едите вы черный или молочный шоколад, ведь количество калорий в нем почти одинаково.
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Единственное, что может спасать от переедания сладостей – это то, что горького шоколада много съесть не получится.
Если шоколад не горький, то это суррогат
Со слов медиков, и молочный, и белый шоколад являются более калорийными, они не являются полезными для фигуры. Различные виды шоколада не называют суррогатом.
Шоколад улучшает настроение
Сахар с кофеином, который содержится в составе шоколада, провоцируют выработку гормона радости в крови, но это действует каких-то 30 минут. Поэтому не ждите, что шоколад поднимет настроение на весь день.
Горький шоколад не вредит зубам
К сожалению, это не так. Учеными доказано, что любой шоколад, в составе которого есть хоть немного сахара, вредит зубной эмали. Поэтому после его употребления рекомендуют прополоскать рот или почистить зубы.
Шоколад вызывает аллергию
Ученые не нашли аллергенных свойств в шоколаде. Аллергия на шоколад может развиться по причине индивидуальной непереносимости компонентов шоколада человеком.
Если в течение дня есть не больше 50 граммов черного шоколада – он не причинит вреда организму.
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