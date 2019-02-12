Популярная еда может содержать инфекцию, которая приводит к заражению крови и смерти

Ученые из Портлендского государственного университета в США обнаружили, что пища, богатая жирами и сахаром, увеличивает риск тяжелого сепсиса (заражения крови), который может быстро привести к смерти.

Исследователи провели эксперимент над мышами, пишет MedicalXpress.

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Они перевели грызунов на рацион питания для которого характерно низкое содержание пищевых волокон, а также высокий уровень жиров и углеводов (фаст-фуд).

Сепсис – что это? Это серьезное заболевание, которое возникает в организме при избыточной или недостаточной реакции организма на инфекционное заболевание (инфекцию).

Оказалось, что у грызунов усилилось хроническое воспаление, возникла склонность к развитию сепсиса (заражения крови). Эксперимент показал, что у животных, которые питались нездоровой пищей, выросла смертность по сравнению с грызунами, рацион которых состоял из здоровой пищи.

Ученые убеждают, что это не связано с изменениями в массе тела или в составе микробиомы кишечника. Похоже, что диета манипулирует функцией иммунных клеток, из-за чего организм более восприимчив к сепсису. Из-за этого после появления сепсиса, можно умереть быстрее.

Сепсис – симптомы • повышенная температура тела (более 38 градусов) или значительно пониженная температура (менее 36 градусов);

• кровяное давление значительно ниже обычного;

• частота пульса значительно выше обычной;

• одышка;

• слабость, истощенность;

• спутанность сознания, изменения в нормальном поведении;

• пониженное выделение мочи.

Исследователи надеются, что полученные ими результаты помогут врачам предотвращать развитие тяжелого состояния у пациентов, контролируя их диету.

Поскольку сепсис и септический шок более распространены среди пожилых людей и у людей с хроническими заболеваниями, то смертность от сепсиса высокая, и может достигать 40%.

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