Популярная пищевая добавка снижает иммунитет при гриппе

Американские фармакологи обнаружили, что популярная пищевая добавка, которую часто добавляют к полуфабрикатам, сухих завтраков, может снижать иммунитет при борьбе с гриппом.

Речь идет о третичном бутилгидрохиноне (tBHQ или Е319), который может снизить эффективность вакцины против гриппа, пишет Experimental Biology.

Читайте также: Нужно ли мыть яйца перед употреблением

Исследователи провели эксперименты над мышами и обнаружили, что пищевая добавка становилась препятствием в борьбе организма грызунов с вирусом гриппа.

Такие мыши показывали ослабленный иммунный ответ на инфекцию гриппа. Это привело к серьезным симптомам при дальнейшей инфекции гриппа.

У таких животных также нарушалась функция иммунной системы, отвечающая за предотвращение повторного заболевания. Это и может снизить эффективность вакцин против гриппа.

По словам исследователей, добавка Е319 не всегда указывается на этикетках продуктов, и она распространена в различных маслах и продуктах с высоким содержанием жира.

Е319 также содержится во многих продуктах – от замороженного мяса до различных снеков и жирных продуктов, в частности, в супах, соусах.

Поэтому медики советуют сократить употребление этих продуктов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.