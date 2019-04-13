Популярная пищевая добавка снижает иммунитет при гриппе

47 Читати новину українською
Популярная пищевая добавка снижает иммунитет при гриппе
Популярная пищевая добавка снижает иммунитет при гриппе / unsplash.com

Американские фармакологи обнаружили, что популярная пищевая добавка, которую часто добавляют к полуфабрикатам, сухих завтраков, может снижать иммунитет при борьбе с гриппом.

Речь идет о третичном бутилгидрохиноне (tBHQ или Е319), который может снизить эффективность вакцины против гриппа, пишет Experimental Biology.

Читайте также: Нужно ли мыть яйца перед употреблением

Исследователи провели эксперименты над мышами и обнаружили, что пищевая добавка становилась препятствием в борьбе организма грызунов с вирусом гриппа.

Такие мыши показывали ослабленный иммунный ответ на инфекцию гриппа. Это привело к серьезным симптомам при дальнейшей инфекции гриппа.

У таких животных также нарушалась функция иммунной системы, отвечающая за предотвращение повторного заболевания. Это и может снизить эффективность вакцин против гриппа.

По словам исследователей, добавка Е319 не всегда указывается на этикетках продуктов, и она распространена в различных маслах и продуктах с высоким содержанием жира.

via GIPHY

Е319 также содержится во многих продуктах – от замороженного мяса до различных снеков и жирных продуктов, в частности, в супах, соусах.
Поэтому медики советуют сократить употребление этих продуктов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
В институте Pantone представили самые модные цвета весны/лета 2019 года: фотоподборка
сегодня
916
Теги: Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
11 апреля 08:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
5589
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
9 апреля 10:41 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 16128
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
5 апреля 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 1127
МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
3 апреля 11:01 МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
Євгенія Мазур 702
Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
2 апреля 20:02 Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
Євгенія Мазур 1145
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук