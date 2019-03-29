Популярный заменитель сахара приводит к раку
Подсластители на основе фруктозы, которые используют в производстве сладких газированных напитков и десертов, способны приводить к развитию колоректального рака.
К такому выводу пришли американские ученые из Бейлоровского колледжа в Хьюстоне, пишет журнал Science.
Читайте также: Какой популярный продукт повышает риск смерти
Они проэкспериментировали с лабораторными крысами.
Для этого двум группам мышей "отключили" ген APC. Он останавливает рост клеток эпителия прямой кишки, а его повреждение грозит появлением онкогенных мутаций в геноме (совокупности генов).
- диеты
- наследственность
- хронические воспалительные заболевания толстого кишечника: хронический проктит, болезнь Крона
- полипы кишечника
- кишечная метаплазия эпителия
После чего грызунов из первой группы поили 25% раствором кукурузного сиропа, а второй – обычной водой.
В результате у животных, употреблявших фруктозу, количество злокачественных опухолей было минимум в пять – шесть раз больше, чем у мышей из второй группы.
По словам ученых, даже небольшие дозы фруктозы очень негативно влияли на работу кишечника, активизировали накопления мутаций и рост раковых клеток.
Вывод ученых: кукурузный сироп и другие натуральные подсластители на основе фруктозы, способствуют развитию колоректального рака.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.