Популярный заменитель сахара приводит к раку

Подсластители на основе фруктозы, которые используют в производстве сладких газированных напитков и десертов, способны приводить к развитию колоректального рака.

К такому выводу пришли американские ученые из Бейлоровского колледжа в Хьюстоне, пишет журнал Science.

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Они проэкспериментировали с лабораторными крысами.

Для этого двум группам мышей "отключили" ген APC. Он останавливает рост клеток эпителия прямой кишки, а его повреждение грозит появлением онкогенных мутаций в геноме (совокупности генов).

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После чего грызунов из первой группы поили 25% раствором кукурузного сиропа, а второй – обычной водой.

В результате у животных, употреблявших фруктозу, количество злокачественных опухолей было минимум в пять – шесть раз больше, чем у мышей из второй группы.

По словам ученых, даже небольшие дозы фруктозы очень негативно влияли на работу кишечника, активизировали накопления мутаций и рост раковых клеток.

Вывод ученых: кукурузный сироп и другие натуральные подсластители на основе фруктозы, способствуют развитию колоректального рака.

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