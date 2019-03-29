Популярный заменитель сахара приводит к раку

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Популярный заменитель сахара приводит к раку
Популярный заменитель сахара приводит к раку / healthyeating.sfgate.com

Подсластители на основе фруктозы, которые используют в производстве сладких газированных напитков и десертов, способны приводить к развитию колоректального рака.

К такому выводу пришли американские ученые из Бейлоровского колледжа в Хьюстоне, пишет журнал Science.

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Они проэкспериментировали с лабораторными крысами.

Для этого двум группам мышей "отключили" ген APC. Он останавливает рост клеток эпителия прямой кишки, а его повреждение грозит появлением онкогенных мутаций в геноме (совокупности генов).

 
Колоректальный рак – причины возникновения
  • диеты
  • наследственность
  • хронические воспалительные заболевания толстого кишечника: хронический проктит, болезнь Крона
  • полипы кишечника
  • кишечная метаплазия эпителия

После чего грызунов из первой группы поили 25% раствором кукурузного сиропа, а второй – обычной водой.

В результате у животных, употреблявших фруктозу, количество злокачественных опухолей было минимум в пять – шесть раз больше, чем у мышей из второй группы.

По словам ученых, даже небольшие дозы фруктозы очень негативно влияли на работу кишечника, активизировали накопления мутаций и рост раковых клеток.

Вывод ученых: кукурузный сироп и другие натуральные подсластители на основе фруктозы, способствуют развитию колоректального рака.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Онкозаболевания
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