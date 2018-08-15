Популярный заменитель сахара вызывает опасные болезни

Мода на употребление свежевыжатых соков стремительно вошла в жизнь современного человека. Фреши пить удобнее, чем есть фрукты, если вы, к примеру, спешите на работу. Но в таких напитках содержится огромное количество фруктозы – заменителя сахара.

Диетолог Екатерина Павлова однозначно против фрешей из фруктов и сладких овощей.

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Все потому, что такие напитки содержат большое количество фруктозы. Она быстро поступает в желудочно-кишечный тракт. После чего всасывается в кровоток и влияет на метаболизм клеток печени.

Фруктоза не повышает инсулин так же сильно, как и сахар. Но это не делает ее полезной.

Диетолог Екатерина Павлова "Стоит запомнить: фруктоза, как заменитель сахара, фреши и сладкие фрукты в большом количестве – это не здоровое питание! А для диабетиков – табу"”

Сахарный диабет – что это? Это группа эндокринных заболеваний, которые развиваются вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, вследствие чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

Что происходит с организмом, когда мы едим много фруктозы

• возникает ожирение, метаболический синдром при добавлении фруктозы в рацион мышей.

• фруктоза неблагоприятно влияет на изменение липидного профиля (повышение холестерина, липопротеидов).

• фруктоза приводит к развитию воспалительных процессов в печени и ожирению печени.

Диетолог Екатерина Павлова "Диета, богатая фруктозой, может быть причиной метаболического синдрома, увеличивающего риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний”.

Диета с высоким содержанием фруктозы – раннее развитие ожирения, накопление липидов в скелетных мышцах, может привести к инсулинорезистентности.

Если употреблять фруктозу во время беременности в больших количествах и в раннем детстве, то у ребенка может возникнуть астма. Это может произойти независимо от ожирения.

Поэтому диетолог советует употреблять фреши очень редко, но разбавлять их водой. Можно употреблять фреши из несладких овощей.

Екатерина Павлова рекомендует есть овощи и фрукты и не покупаться на рекламу детокса на соках, и тому подобное.

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