Популярный заменитель сахара вызывает опасные болезни

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Фруктоза вызывает опасные болезни
Фруктоза вызывает опасные болезни / unsplash.com

Мода на употребление свежевыжатых соков стремительно вошла в жизнь современного человека. Фреши пить удобнее, чем есть фрукты, если вы, к примеру, спешите на работу. Но в таких напитках содержится огромное количество фруктозы – заменителя сахара.

Диетолог Екатерина Павлова однозначно против фрешей из фруктов и сладких овощей.

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Все потому, что такие напитки содержат большое количество фруктозы. Она быстро поступает в желудочно-кишечный тракт. После чего всасывается в кровоток и влияет на метаболизм клеток печени.

Фруктоза не повышает инсулин так же сильно, как и сахар. Но это не делает ее полезной.

 
Диетолог Екатерина Павлова
"Стоит запомнить: фруктоза, как заменитель сахара, фреши и сладкие фрукты в большом количестве – это не здоровое питание! А для диабетиков – табу"”
 
Сахарный диабет – что это?

Это группа эндокринных заболеваний, которые развиваются вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, вследствие чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

Что происходит с организмом, когда мы едим много фруктозы

• возникает ожирение, метаболический синдром при добавлении фруктозы в рацион мышей.
• фруктоза неблагоприятно влияет на изменение липидного профиля (повышение холестерина, липопротеидов).
• фруктоза приводит к развитию воспалительных процессов в печени и ожирению печени.

 
Диетолог Екатерина Павлова
"Диета, богатая фруктозой, может быть причиной метаболического синдрома, увеличивающего риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний”.

Диета с высоким содержанием фруктозы – раннее развитие ожирения, накопление липидов в скелетных мышцах, может привести к инсулинорезистентности.

via GIPHY

Если употреблять фруктозу во время беременности в больших количествах и в раннем детстве, то у ребенка может возникнуть астма. Это может произойти независимо от ожирения.

Поэтому диетолог советует употреблять фреши очень редко, но разбавлять их водой. Можно употреблять фреши из несладких овощей.

Екатерина Павлова рекомендует есть овощи и фрукты и не покупаться на рекламу детокса на соках, и тому подобное.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фреши - да или нет? Если видите эту статью - просьба поставьте лайк ️ . Прочитала все ваши комментарии под прошлым постом и поняла, что более 50% опрошенных фреши не пьют. Остальные пьют время от времени для вкуса или «для здоровья», кто-то хочет начать пить, чтобы привить себе здоровую привычку. . ️А на сколько эта привычка является здоровой? Перед написанием этой статьи проанализировала много исследований. Я однозначно против фрешей из фруктов и из сладких овощей. Это огромное количество фруктозы, быстро поступающее в жкт, всасывающееся в кровоток и влияющее на метаболизм клеток печени. Фруктоза не повышает инсулин так же сильно, как и сахар. Но это не делает ее полезной. . ️Запомните для себя и передайте родным - фруктоза в качестве сахарозаменителя, фреши и сладкие фрукты в больших количествах- это не здоровое питание! А для диабетиков- табу! . ️Что происходит с организмом, если мы едим много фруктозы? Что известно из исследований последних лет. . Развивается ожирение, метаболический синдром при добавлении фруктозы в рацион мышей. . Фруктоза влияет неблагоприятно на изменение липидного профиля (повышение холестерина, липопротеидов). . Фруктоза - причина развития воспалительных процессов в печени и ожирения печени. . Диета, богатая на фруктозу может быть причиной метаболического синдрома, что увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. . Диета с высоким содержанием фруктозы - раннее развитие ожирения, накопление липидов в скелетных мышцах, может привести к инсулинорезистентности. . Высокое потребление сахара и фруктозы во время беременности и в раннем детстве ассоциируется с развитием астмы у детей, не зависимо от ожирения - новые данные. . ️Итого - фреши это баловство, можете пить изредка, для вкуса, разбавляя водой. Допускаю фреши из несладких овощей. Кушайте фрукты и овощи в первозданном виде и не покупайтесь на рекламу детоксов на соках и прочие глупости. . ️А теперь будете пить фреши? ДА/НЕТ? #ekaterinadiet_статьи

A post shared by AntiAge‍️ВРАЧ ДИЕТОЛОГ (@ekaterinadiet) on

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание Диабет
Источник: 24 Канал
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