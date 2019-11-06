Что делать, если слетел презерватив
Каждый мужчина хоть раз в жизни задавал себе этот вопрос. На пачке с презервативом есть инструкция, но там нет информации о том, что делать в такой ситуации.
Уролог Александр Кардонов рассказал, что стоит сделать в первую очередь в такой ситуации, и как избежать таких моментов в будущем.
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Что делать, если во время секса слетел презерватив?
- Извлеките презерватив из влагалища, стараясь не пролить сперму. Осторожно с этим занятием, ведь он может в ней застрять, после чего кондом будет очень трудно вынуть;
- Сходите в туалет и помочитесь;
- Примите душ и тщательно помойте половые органы;
- Если под руками есть хлоргексидин или мирамистин, обработайте ими наружные половые органы.
Важно: нет никаких гарантий, что вы не заразитесь ИППП, поэтому обязательно обратитесь к урологу на следующий день – он назначит анализы и сроки их сдачи.
Почему презерватив слетает?
Что делать, чтобы презерватив не слетал
- Всегда следуйте инструкциям пользования презервативом. Возможно, это покажется банальным советом, однако часто мужчины игнорируют этот вопрос.
- Правильно подбирайте размер контрацептива. Слишком маленький может порваться, а слишком большой – слетает.
- Перед надеванием презерватива не стоит использовать на член любые виды смазки, ведь тогда кондом соскальзывает.
- Надевая презерватив, стоит разворачивать его к основанию члена, это снизит риск сползания.
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