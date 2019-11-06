Что делать, если слетел презерватив

40 Читати новину українською
Что делать, если спал презерватив
Что делать, если спал презерватив / Unsplash

Каждый мужчина хоть раз в жизни задавал себе этот вопрос. На пачке с презервативом есть инструкция, но там нет информации о том, что делать в такой ситуации.

Уролог Александр Кардонов рассказал, что стоит сделать в первую очередь в такой ситуации, и как избежать таких моментов в будущем.

Читайте также: Почему мужчины стесняются размера своего члена

Что делать, если во время секса слетел презерватив?

  • Извлеките презерватив из влагалища, стараясь не пролить сперму. Осторожно с этим занятием, ведь он может в ней застрять, после чего кондом будет очень трудно вынуть;
  • Сходите в туалет и помочитесь;
  • Примите душ и тщательно помойте половые органы;
  • Если под руками есть хлоргексидин или мирамистин, обработайте ими наружные половые органы.

Важно: нет никаких гарантий, что вы не заразитесь ИППП, поэтому обязательно обратитесь к урологу на следующий день – он назначит анализы и сроки их сдачи.

Чому злітає презерватив
Почему презерватив слетает?

Что делать, чтобы презерватив не слетал

  • Всегда следуйте инструкциям пользования презервативом. Возможно, это покажется банальным советом, однако часто мужчины игнорируют этот вопрос.
  • Правильно подбирайте размер контрацептива. Слишком маленький может порваться, а слишком большой – слетает.
  • Перед надеванием презерватива не стоит использовать на член любые виды смазки, ведь тогда кондом соскальзывает.
  • Надевая презерватив, стоит разворачивать его к основанию члена, это снизит риск сползания.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео
сегодня
950
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Секс Мужское здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 3692
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 102844
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 58086
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
1997
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 1571
Новости
Больше новостей
Залиште відгук