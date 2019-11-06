Что делать, если слетел презерватив

Каждый мужчина хоть раз в жизни задавал себе этот вопрос. На пачке с презервативом есть инструкция, но там нет информации о том, что делать в такой ситуации.

Уролог Александр Кардонов рассказал, что стоит сделать в первую очередь в такой ситуации, и как избежать таких моментов в будущем.

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Что делать, если во время секса слетел презерватив?

Извлеките презерватив из влагалища, стараясь не пролить сперму. Осторожно с этим занятием, ведь он может в ней застрять, после чего кондом будет очень трудно вынуть;

Сходите в туалет и помочитесь;

Примите душ и тщательно помойте половые органы;

Если под руками есть хлоргексидин или мирамистин, обработайте ими наружные половые органы.

Важно: нет никаких гарантий, что вы не заразитесь ИППП, поэтому обязательно обратитесь к урологу на следующий день – он назначит анализы и сроки их сдачи.



Почему презерватив слетает?

Что делать, чтобы презерватив не слетал

Всегда следуйте инструкциям пользования презервативом. Возможно, это покажется банальным советом, однако часто мужчины игнорируют этот вопрос.

Правильно подбирайте размер контрацептива. Слишком маленький может порваться, а слишком большой – слетает.

Перед надеванием презерватива не стоит использовать на член любые виды смазки, ведь тогда кондом соскальзывает.

Надевая презерватив, стоит разворачивать его к основанию члена, это снизит риск сползания.

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