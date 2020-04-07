Построят ли в Украине временные госпитали для больных коронавирусом

Из-за распространения коронавируса COVID-19 в мире некоторые страны построили временные госпитали для оказания помощи зараженным. Планируется ли создание специализированных больниц – читайте дальше.

Вспомним, как в китайском городе Ухань, где зародился коронавирус, открыли более 10 импровизированных больниц. Кроме того, в Китае за около 10 дней построили госпиталь для больных COVID-19.

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По состоянию на 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случаев заражения, из них 45 – летальные. По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, в стране существуют идеи о строительстве временных больниц.

"Сейчас в Минздраве продолжается согласование приказа о временных требованиях и рекомендациях к развертыванию временных госпиталей для размещения больных с коронавирусной болезнью", – сказал Ляшко.

Временные госпитали в Украине откроются для тех людей, у кого легкий ход болезни, но они не имеют возможности самоизолироваться.

"Это позволит нам более качественно проводить наблюдение за больным с коронавирусом", – пояснил главный санитарный врач Украины.



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