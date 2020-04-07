24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Построят ли в Украине временные госпитали для больных коронавирусом

- Читати новину українською
Виктор Ляшко / Фотобанк 24 канала

Из-за распространения коронавируса COVID-19 в мире некоторые страны построили временные госпитали для оказания помощи зараженным. Планируется ли создание специализированных больниц – читайте дальше.

Вспомним, как в китайском городе Ухань, где зародился коронавирус, открыли более 10 импровизированных больниц. Кроме того, в Китае за около 10 дней построили госпиталь для больных COVID-19.

Читайте также В Украине 1462 человека заразились коронавирусом

По состоянию на 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случаев заражения, из них 45 – летальные. По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, в стране существуют идеи о строительстве временных больниц.

"Сейчас в Минздраве продолжается согласование приказа о временных требованиях и рекомендациях к развертыванию временных госпиталей для размещения больных с коронавирусной болезнью", – сказал Ляшко.

Временные госпитали в Украине откроются для тех людей, у кого легкий ход болезни, но они не имеют возможности самоизолироваться.

"Это позволит нам более качественно проводить наблюдение за больным с коронавирусом", – пояснил главный санитарный врач Украины.

Короанвірус, карантин
Почему следует оставаться дома / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь Коронавирус в Украине Новости Здоровье
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:37 В Украине 1462 человека заразились коронавирусом
Здорове життя 6856
сегодня , 06:35 В Украине тяжелое течение COVID-19 ожидается в 5% случаев, – врач-инфекционист
Медицина 7154
сегодня , 11:05 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных возросло до 27 человек
Лікування 19285
сегодня , 08:02 Праздник Благовещения: лучшие картинки-поздравления
Традиції 10640
сегодня , 05:23 Коронавирус во Франции: правоохранители составили 480 000 протоколов за нарушение карантина
Медицина 5815
сегодня , 09:15 Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
Новини України 22630
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 6 апреля: COVID-19 в Лавре, Борис Джонсон в реанимации
Новини України 16185
6 апреля , 23:46 Как отсутствие секса влияет на организм: тревожные симптомы
Здорове життя 94754
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
2 апреля 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук