Повседневная рутина вредит работе мозга: исследование

Исследователи из Университета Южной Флориды обнаружили, что повседневная рутина отрицательно влияет на работу мозга человека.

Результаты исследования, опубликованные на Oxford Academic, свидетельствуют о том, что активный образ жизни и разнообразная деятельность играют действительно важную роль для когнитивного здоровья.

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Как проводилось исследование

В эксперименте приняли участие 730 человек в возрасте от 34 до 84 лет. В течение 8 дней специалисты общались с участниками исследования, узнавая об их повседневной жизни все больше. Добровольцы рассказывали о своих ежедневных делах и обязанностях: работе, воспитании детей, занятиях спортом, хобби и т.д. Кроме того, специалисты исследовали их мозговую деятельность.

Через 10 лет специалисты снова собрали тех же участников, чтобы исследовать работу их мозга снова. Ученые заметили, что у тех людей, которые постоянно занимались активной деятельностью и не придерживались конкретного графика, результаты работы мозга были значительно лучше, чем у тех, кто ежедневно делал одно и тоже и отдыхал за просмотром телевизора.

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