Повышенный кальций: незаметные симптомы и чем опасно такое состояние
Кальций – один из электролитов организма. Повышение или понижение кальция относительно нормы может угрожать жизни. Часто можно слышать рекомендации о том, как повысить уровень кальция. Однако, чрезмерное его количество в организме не менее опасно.
Врач-эндокринолог Ирина Чикалова рассказала, чем опасен повышенный уровень кальция в организме, как распознать это состояние и предотвратить его.
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Почему кальций важен для нашего организма
Почти 99% кальция находится в костях. Он также содержится в клетках, особенно мышц, и крови.
Кальций необходим для:
- Здоровья костей и зубов.
- Сокращения мышц.
- Нормального функционирования многих ферментов.
- Свертывания крови.
- Нормального сердечного ритма.
Организм тщательно контролирует количество кальция в клетках и крови с помощью двух гормонов: паратиреоидного и кальцитонина.
Однако бывают ситуации, когда кальций в крови повышается.
Чрезмерное потребление продуктов с содержанием кальция и витамина Д негативно влияет на организм
Когда кальция в организме много
Повышение кальция – это тяжелое состояние, которое требует немедленного лечения.
- Гиперпаратиреоз.
- Чрезмерное потребление кальция.
- Чрезмерное потребление витамина Д.
- Рак.
- Заболевания костей.
- Малоподвижный образ жизни.
Повышенный уровень кальция может быть симптомом, который указывает на онкологию
Симптомы повышенного кальция в организме человека
Сначала возникают проблемы с пищеварением (тошнота, рвота), жажда, частое мочеиспускание.
При тяжелых формах – дезориентация и кома.
Лечение повышенного уровня кальция зависит от причин его повышения.
Отклонение от нормы встречаются довольно часто, а вот диагностируют его обычно с опозданием.
Поэтому, важно контролировать уровень кальция в организме. Диагностированием уровня кальция занимается эндокринолог.
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