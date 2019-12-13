Повышенный кальций: незаметные симптомы и чем опасно такое состояние

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Когда кальция в крови много / benessereblog.it

Кальций – один из электролитов организма. Повышение или понижение кальция относительно нормы может угрожать жизни. Часто можно слышать рекомендации о том, как повысить уровень кальция. Однако, чрезмерное его количество в организме не менее опасно.

Врач-эндокринолог Ирина Чикалова рассказала, чем опасен повышенный уровень кальция в организме, как распознать это состояние и предотвратить его.

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Почему кальций важен для нашего организма

Почти 99% кальция находится в костях. Он также содержится в клетках, особенно мышц, и крови.

Кальций необходим для:

  • Здоровья костей и зубов.
  • Сокращения мышц.
  • Нормального функционирования многих ферментов.
  • Свертывания крови.
  • Нормального сердечного ритма.

Организм тщательно контролирует количество кальция в клетках и крови с помощью двух гормонов: паратиреоидного и кальцитонина.

Однако бывают ситуации, когда кальций в крови повышается.


Чрезмерное потребление продуктов с содержанием кальция и витамина Д негативно влияет на организм

Когда кальция в организме много

Повышение кальция – это тяжелое состояние, которое требует немедленного лечения.

Причины повышенного уровня кальция:
  • Гиперпаратиреоз.
  • Чрезмерное потребление кальция.
  • Чрезмерное потребление витамина Д.
  • Рак.
  • Заболевания костей.
  • Малоподвижный образ жизни.


Повышенный уровень кальция может быть симптомом, который указывает на онкологию

Симптомы повышенного кальция в организме человека

Сначала возникают проблемы с пищеварением (тошнота, рвота), жажда, частое мочеиспускание.

При тяжелых формах – дезориентация и кома.

Лечение повышенного уровня кальция зависит от причин его повышения.

Отклонение от нормы встречаются довольно часто, а вот диагностируют его обычно с опозданием.

Поэтому, важно контролировать уровень кальция в организме. Диагностированием уровня кальция занимается эндокринолог.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровое питание Профилактика заболеваний Лечение
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