Повышенный кальций: незаметные симптомы и чем опасно такое состояние

Кальций – один из электролитов организма. Повышение или понижение кальция относительно нормы может угрожать жизни. Часто можно слышать рекомендации о том, как повысить уровень кальция. Однако, чрезмерное его количество в организме не менее опасно.

Врач-эндокринолог Ирина Чикалова рассказала, чем опасен повышенный уровень кальция в организме, как распознать это состояние и предотвратить его.

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Почему кальций важен для нашего организма

Почти 99% кальция находится в костях. Он также содержится в клетках, особенно мышц, и крови.

Кальций необходим для:

Здоровья костей и зубов.

Сокращения мышц.

Нормального функционирования многих ферментов.

Свертывания крови.

Нормального сердечного ритма.

Организм тщательно контролирует количество кальция в клетках и крови с помощью двух гормонов: паратиреоидного и кальцитонина.

Однако бывают ситуации, когда кальций в крови повышается.



Чрезмерное потребление продуктов с содержанием кальция и витамина Д негативно влияет на организм

Когда кальция в организме много

Повышение кальция – это тяжелое состояние, которое требует немедленного лечения.

Причины повышенного уровня кальция: Гиперпаратиреоз.

Чрезмерное потребление кальция.

Чрезмерное потребление витамина Д.

Рак.

Заболевания костей.

Малоподвижный образ жизни.



Повышенный уровень кальция может быть симптомом, который указывает на онкологию

Симптомы повышенного кальция в организме человека

Сначала возникают проблемы с пищеварением (тошнота, рвота), жажда, частое мочеиспускание.

При тяжелых формах – дезориентация и кома.

Лечение повышенного уровня кальция зависит от причин его повышения.

Отклонение от нормы встречаются довольно часто, а вот диагностируют его обычно с опозданием.

Поэтому, важно контролировать уровень кальция в организме. Диагностированием уровня кальция занимается эндокринолог.