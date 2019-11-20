Правила приема лекарств, о которых вы могли не знать
Эффективность препарата зависит от правильного приема, именно поэтому важно знать несколько простых правил.
Правила приема лекарств напомнила провизор Ольга Мельник.
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Как правильно принимать лекарства
- Запивайте лекарство обычной водой;
- Если врач или фармацевт не уточнил, как принимать средство – всегда можно почитать инструкцию;
- Если в инструкции не указано за сколько времени до еды принимать препараты, то делайте это не менее чем за 30 минут до еды;
- Если вам назначили несколько лекарственных средств, их нельзя принимать одновременно. Интервал между приемом должен быть хотя бы 15-30 минут;
Лекарство нужно принимать согласно инструкции
- Если таблетка в оболочке – не разжевывайте ее (это касается и капсул);
- Сиропы в большинстве случаев содержат красители и подсластители. Поэтому, если есть альтернатива, лучше выбрать другую лекарственную форму (особенно если больной склонен к аллергическим реакциям);
- Мази и гели от боли в суставах необходимо не просто нанести, а втирать в течение 5 минут;
- После введения свечи необходимо полежать 10 минут;
- После рассасывания пастилок, леденцов или таблеток, желательно не пить и не есть в течение следующих 20 минут;
- "Принимать препарат 3 раза в день" – это не во время завтрака, обеда и ужина, а с интервалом не менее 8 часов;
- Во время приема лекарственных средств нельзя есть грейпфруты или пить грейпфрутовый сок. Грейпфрут способен усилить концентрацию действующего вещества препарата в крови до 10 раз, тем самым вызвав передозировки.
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