Правила приема лекарств, о которых вы могли не знать

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Как принимать лекарства / Unsplash

Эффективность препарата зависит от правильного приема, именно поэтому важно знать несколько простых правил.

Правила приема лекарств  напомнила провизор​ Ольга Мельник.

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Как правильно принимать лекарства

  • Запивайте лекарство обычной водой;
  • Если врач или фармацевт не уточнил, как принимать средство – всегда можно почитать инструкцию;
  • Если в инструкции не указано за сколько времени до еды принимать препараты, то делайте это не менее чем за 30 минут до еды;
  • Если вам назначили несколько лекарственных средств, их нельзя принимать одновременно. Интервал между приемом должен быть хотя бы 15-30 минут;

Правила прийому ліківЛекарство нужно принимать согласно инструкции

  • Если таблетка в оболочке – не разжевывайте ее (это касается и капсул);
  • Сиропы в большинстве случаев содержат красители и подсластители. Поэтому, если есть альтернатива, лучше выбрать другую лекарственную форму (особенно если больной склонен к аллергическим реакциям);
  • Мази и гели от боли в суставах необходимо не просто нанести, а втирать в течение 5 минут;
  • После введения свечи необходимо полежать 10 минут;
  • После рассасывания пастилок, леденцов или таблеток, желательно не пить и не есть в течение следующих 20 минут;
  • "Принимать препарат 3 раза в день" – это не во время завтрака, обеда и ужина, а с интервалом не менее 8 часов;
  • Во время приема лекарственных средств нельзя есть грейпфруты или пить грейпфрутовый сок. Грейпфрут способен усилить концентрацию действующего вещества препарата в крови до 10 раз, тем самым вызвав передозировки.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лекарства Медицина Лечение
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