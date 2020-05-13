Правительство добавило COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний: что это значит

Кабмин добавил коронавирус в перечень профессиональных заболеваний. Это означает, что люди, которые заразились коронавирусом во время выполнения своих профессиональных обязанностей (связанных с COVID-19), будут иметь право на компенсации и льготы.

13 мая во время заседания правительства Кабмин поддержал проект постановления о внесении COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний, сообщает РБК-Украина.

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Отныне Минздрав имеет 2 недели для того, чтобы определить перечень должностей медицинских и иных работников, привлеченных к борьбе в ликвидации вспышек COVID-19 и к борьбе с распространением болезни.

Перечнем профессиональных заболеваний пользуются при установлении диагноза, который возник в связи с профессией или рабочим местом. Также он важен для решения вопросов экспертизы трудоспособности, медицинской и трудовой реабилитации.

Кроме того, это играет важную роль в рассмотрении вопросов о возмещении вреда, которйы работник получил во время выполнения своих рабочих обязанностей.

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