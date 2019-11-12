Православная церковь Украины поддержала вакцинацию

Православная церковь Украины (ПЦУ) считает, что прививки населению помогают сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена.

Об этом говорится на официальной странице церкви в Facebook.

Читайте также: Обязательные прививки в Украине: нюансы вакцинации и почему это важно

В организации отметили, что на современном уровне развития медицины существует действенный способ защититься от инфекций – это вакцинация.

"Поэтому не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, которые обеспечивают иммунитет против этих возбудителей", – рассказали в ПЦУ.



ПЦУ просит прихожан вакцинироваться

В церкви также отметили важность формирования коллективного иммунитета и роль вакцинации в этом.

Вакцинация населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена. Более двухсот лет научных исследований позволяют нам сейчас уберечься от кори, столбняка, дифтерии, гепатитов и других страшных болезней,

– заявили в Православной церкви Украины.

Коллективный иммунитет – что это? Общественный (коллективный) иммунитет– такой, который формируется в ответ на прививку. Но считается не один ребенок или взрослый человек, а суммарное количество людей, имеющих прививки. Чем больше таких людей, тем лучше общественный иммунитет. Чтобы в стране не возникла эпидемия болезни, уровень вакцинации от болезни должен достигать около 90%.

В ПЦУ подчеркнули, что вакцинуючись, человек беспокоится не только о себе, но и о своих родных и близких.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.