Предпочтения в еде могут рассказать о психических нарушениях

Австрийские ученые определили связь между антисоциальными чертами личности и предпочтениями в еде.

Ученые Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца изучали вкусовые предпочтения 1000 людей и их личностные черты, пишет Independent.

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Респонденты прошли серию тестов для определения антисоциальных черт личности, включая садизм, нарциссизм и психопатию, а также указали свои предпочтения в еде.



Люди, любящие горькую пищу, являются более жестокими

Ученым удалось установить, что те респонденты, которые отдавали предпочтение черному кофе и в целом продуктам питания с ярко-выраженным горьким вкусом, были более враждебными людьми. Кроме того, эта группа респондентов была склонна к повседневному садизму и получала удовольствие от умеренного причинения боли другим людям.

Исследователи добавили, что кроме черного кофе, респонденты с психопатическими и садистскими наклонностями любили употреблять продукты с ярко-выраженным вкусом, такие как редис и сельдерей.

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