Предпочтения в еде могут рассказать о психических нарушениях

93 Читати новину українською
О чем могут рассказать вкусовые пристрастия
О чем могут рассказать вкусовые пристрастия / pixabay.com

Австрийские ученые определили связь между антисоциальными чертами личности и предпочтениями в еде.

Ученые Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца изучали вкусовые предпочтения 1000 людей и их личностные черты, пишет Independent.

Читайте также: Каких людей больше – добрых или злых

Респонденты прошли серию тестов для определения антисоциальных черт личности, включая садизм, нарциссизм и психопатию, а также указали свои предпочтения в еде.

кава
Люди, любящие горькую пищу, являются более жестокими

Ученым удалось установить, что те респонденты, которые отдавали предпочтение черному кофе и в целом продуктам питания с ярко-выраженным горьким вкусом, были более враждебными людьми. Кроме того, эта группа респондентов была склонна к повседневному садизму и получала удовольствие от умеренного причинения боли другим людям.

Исследователи добавили, что кроме черного кофе, респонденты с психопатическими и садистскими наклонностями любили употреблять продукты с ярко-выраженным вкусом, такие как редис и сельдерей.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
От популизма к обещанию: ориентируетесь ли вы в заявлениях кандидатов – тест
сегодня
849
Теги: Психология Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований
28 марта 21:41 Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований
327
Как уберечь психическое здоровье во время выборов
28 марта 16:50 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
Олександр Бевза 184
Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика
28 марта 14:27 Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика
302
Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
24 марта 10:48 Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
Ірина Полицька 4313
Где в мире легализована марихуана: инфографика
21 марта 18:47 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 3675
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук