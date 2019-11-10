Предусматривает ли дежавю будущее – эксперимент

11 Читати новину українською
Существует ли дежавю
Существует ли дежавю / audiojungle.net

Для многих людей состояние дежавю – легкое, несколько жуткое ощущение того, что это уже происходило с ними. Некоторые люди также считают, что такое положение позволяет предположить, что в реальном времени состоится уже через минуту. Команда американских ученых взялась объяснить такой феномен.

Об исследовании пишет Scince Daily и приводит результаты таких состояний в лабораторных условиях.

Читайте также: Просыпаетесь среди ночи: советы, которые помогут заснуть снова

Теория предвидения

Энн Клири из Университета штата Колорадо представила научному сообществу теорию, которая раскрывает причины не только ощущение повторения события, то есть дежавю, но и "способности" предвидеть ближайшее будущее.

Предыдущие исследования показывают, что у людей, которые испытывают дежавю, бывают "видения" о том, что должно произойти в ближайшее время.

К сожалению, в лаборатории они никогда не проявляются, отмечает исследовательница.

Возможно, виной такому явлению является когнитивная иллюзия, предположила Энн.

Для того, чтобы проверить гипотезу, ученые привлекли к эксперименту добровольцев и попросили их наблюдать за виртуальной сценой на мониторе. Картинка двигалась вправо или влево, а участники должны были сказать, соответствует ли это их предсказаниями.

В следующем эксперименте нужно было оценить, насколько соответствующая виртуальная сцена кажется им знакомым.

Подытожив результаты, ученые обнаружили, что предсказания в состоянии дежавю сильно коррелировались "после ощущением" – люди сообщали, что знают куда будет двигаться картинка, уже после ее движения.

Знать заранее куда будет двигаться картинка он никак не мог, ведь движение осуществлялись случайным образом.

Когнитивная иллюзия

Ощущение дежавю было особенно сильным в тех случаях, когда участники оценивали сцену как очень знакомую. Но так же как и с предвидением, это ощущение никак не было связанным с реальностью.

Иначе говоря, дежавю действовало не только на восприятие будущего, но и ретроспективно меняло оценку будущего.

Если сцена кажется знакомой, это может заставить наш мозг думать, что именно такой ход событий и должен был состояться.

Так как сцена воспринимается такой знакомой, появляется ощущение, что вы знали заранее, что должно произойти, даже если это не так, – объяснила исследовательница.

Следовательно объяснение одно, дежавю – часть большой когнитивной иллюзии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Магнитные бури в ноябре 2019 года: когда произойдут мощные метеоудары
сегодня
9787
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: исследования Здоровье Здоровая жизнь Психология Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
9 ноября 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 244509
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 4811
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 103981
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Вікторія Кутьїна 60508
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
2296
Новости
Больше новостей
Залиште відгук