Препарат-убийца разрушает опухоли рака крови и лимфомы
Лекарственные препараты безопасны и эффективны для лечения разных типов лейкемии и лимфомы, заявили американские исследователи. Получены первые доклинические результаты.
Группа исследователей из США разработала новый класс препаратов под названием PROTAC. Результаты работы опубликованы на сайте Техасского университета в Сан-Антонио.
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Клинические результаты
Первые эксперименты на клетках в лаборатории показали, что новый препарат эффективно воздействует на белок BCL-XL, что является важным для устойчивости рака.
BCL-XL – необходим злокачественным клеткам для выживания.
Белок BCL-XL м является источником питания опухоли, воздействуя на него, рак можно будет побороть
Предыдущие препараты, нацеленные на BCL-XL имели серьезные побочные эффекты– лечение снижало количество тромбоцитов до опасного уровня, значительно повышая риск кровотечений. В PROTAC – новый препарат, предложенный учеными, таких рисков не вызывает.
Важно, что лечение не угнетает, а уничтожает белок, который используют злокачественные ткани,
– отметили авторы исследования.
Потенциально препарат PROTAC обладает необходимыми свойствами для лечения острого лимфобластного лейкоза и лимфомы.
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Острые лимфобластные лейкозы / лимфомы – это новообразования, в основном находящиеся в костном мозге и крови.
Они составляют 75 % всех острых лейкозов у детей, а у взрослых – 20 %.
Протекание рака крови связан с уменьшением продукции нормальных клеток крови, ресурсы красного костного мозга используются для производства раковых клеток вместо нормальных функциональных клеток.
Симптомы проявляются в виде лихорадки, повышенного риска инфицирования (особенно бактериальными инфекциями, в том числе пневмонией), прослеживается боль в груди, кашель, рвота, нарушение свертывания крови (в результате тромбоцитопении), признаки анемии, в том числе бледность, тахикардия, усталость, головные боли.
Пока результаты полученные в лабораторных экспериментах. Исследования препарата будут продолжены.
Недавно эксперты из National Institutes of Health неожиданно заявили, что пациенты, которые принимают аспирин чаще побеждали опухоли простаты, кишечника, желудка, легких и яичников.
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