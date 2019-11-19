Причины бессонницы и эффективные способы уснуть быстро

Сон – одна из базовых потребностей человека, недостаток сна плохо влияет на все стороны жизни человека: от поведения, настроения до психического и физического здоровья и в целом на продолжительность жизни. Однако что делать, когда спать хочется, но заснуть не удается?

Научно потребность сна объясняют тем, что к этому заставляют гены. Ведь деятельность примерно половины наших генов ритмована. Большинство процессов в нашем теле – выработка гормонов, ферментов, изменение артериального давления и температуры тела – зависит от времени суток.

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Бессонница – это состояние, когда человек устал и хочет спать, но заснуть не удается. А потому, что утром все равно нужно просыпаться в определенное время, время сна сокращается, человек не высыпается и чувствует себя вялым. То есть, о бессоннице можно говорить лишь в том случае, если оно влияет на качество жизни.

Бессонница – что это? Нарушение сна, обусловленное ослаблением тормозного процесса в коре головного мозга. Является частым симптомом многих болезней.

Стоит также понимать, что есть "ложная бессонница". Она возникает тогда, когда человек проснулся поздно, допустим в 11-12 часов, а в 23.00 уже ложится спать снова, а заснуть не может. Так происходит потому, что организм просто не устал. С такой бессонницей достаточно просто бороться, достаточно просто просыпаться рано.

Оптимальное количество сна зависит от индивидуальных особенностей и возраста человека. Международные рекомендации говорят о том, что идеальное количество сна – от 7 до 9 часов для взрослых и от 8 до 10 часов для подростков.



Следует различать ложное и клиническое нарушения сна

Причины бессонницы

Главная причина бессонницы – стресс. Если вы перенервничали в течение дня, или завтра у вас запланировано важное событие, нервная система находится в возбужденном состоянии и таким образом заснуть сложно.

Чрезмерная активность перед сном. Физические упражнения лучше выполнять в первой половине дня, однако обычный просмотр телевизора, чтение книги тоже активизирует работу мозга, что иногда тоже может вызвать бессонницу.

Вы пропустили время, когда организм был готов спать. Наше состояние подчиняется индивидуальному ритму выброса гормонов. В частности, к вечеру уровень кортизола, который отвечает за чувство бодрости, снижается, и мы хотим спать. Если по какой-то причине вовремя (то есть, когда человека "клонит в сон") лечь не удалось, организм задает команду снова взбодриться. В результате происходит выплеск кортизола и адреналина и человек еще 2-3 часа может не хотеть спать.

Употребление напитков, бодрят – кофе, энергетики, гранатовый сок, зеленый чай.

Определенные заболевания. Речь не о чувстве боли, которое мешает спать, а о гормональных нарушениях или неврологических болезнях.

Как заснуть при бессоннице

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Лечение бессонницы лекарственными средствами

Медикаменты из категории снотворных назначаются специалистом. Большинства из них нет в свободной продаже.

Нужно понимать, что прием безрецептурных препаратов тоже должен контролироваться врачом. По крайней мере необходимо знать, что если человек страдает от бессонницы в старшем возрасте, то ему рекомендуют принимать половинную дозу снотворных препаратов, а при отсутствии положительного эффекта следует обратиться к врачу-неврологу, ведь нарушение сна часто связано с неврологическими болезнями или психической неустойчивостью.

Специалисты рекомендуют слушать музыку для сна с легким гипнозом – от бессонницы такое лечение используется даже в медицинских клиниках.

Метод называется энцефалопатия. Функциональное изменение состояния человека достигается специальными алгоритмами составления музыкального ряда. Даже если бессонница является патологией, то музыка для сна способна вылечить 80% пациентов.



Музыка может помочь людям, страдающим бессонницей

Рекомендации для улучшения сна

Самый действенный способ простой – расслабиться. Старайтесь забыть до утра все проблемы и вопросы, которые волнуют – рабочие моменты, семейные заботы.

Для того, чтобы сон был крепким можно принять теплую ванну с добавлением отвара мяты или душицы. Или выпить стакан горячего молока с медом.

Не следует читать книг и смотреть телевизор или пользоваться компьютером.

Важно обследоваться на предмет выявления общих заболеваний, ведь даже бессимптомно остеохондроз может спровоцировать бессонницу.

Также врачи рекомендуют пересмотреть свой рацион питания и регулярно заниматься спортом – это поможет нормализовать сон.

Рекомендуемая бессолевая диета, отказ от алкогольных напитков, минимальное употребление сладостей и выпечки. Физические нагрузки должны быть умеренными и производиться в первой половине дня.