Приготовление пищи может превратить помещение в "ядовитые ящики"

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Приготовление пищи может превратить помещение в "ядовитые ящики"
Приготовление пищи может превратить помещение в "ядовитые ящики" / in.pinterest.com

Максимальное загрязнение помещения опасными частицами происходит во время жарки колбас и стейков.

Об этом свидетельствует исследование благотворительной организации по охране окружающей среды Глобальный план действий (GAP), пишет The Guardian.

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Они обнаружили, что ультрадисперсные частицы особенно опасны для здоровья. Они могут проникать в кровоток и в жизненно важные органы.

Приготовление стейков и сосисок на газовой плите может повлечь загрязнение дома мелкими частицами. Их уровень превышает допустимые уровни в наиболее загрязненных городах Земли. В Лондоне пик загрязнения помещения был результатом жарки колбас и стейков.

via GIPHY

Исследование установило, что внутри дома на кубический метр было 40 тысяч частиц, а это в семь раз больше, чем на открытом воздухе.

Ультрадисперсные частицы PM2, 5 в 2015 году привезли к смерти 391 тысячи человек в Европе.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь
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