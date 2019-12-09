Признаки того, что у вас не просто простуда

Часто мы игнорируем простуду, или же себе назначаем какие-то порошки/спреи/таблетки. Считаем, что спросить совета в аптеке достаточно для того, чтобы выздороветь. Однако, важно знать, когда простуда не просто простуда. Как не спутать общую простуду с чем-то более серьезным.

Тревожные признаки того, что у вас больше, чем простуда, собрал Health.

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Ваши симптомы не проходят уже четыре дня

Простуда начинается с дискомфорта и определенного раздражения горла и заложения носа, а затем простуда прогрессирует.

Обычная простуда исчезает через три-четыре дня. Дольше могут задержаться кашель и насморк.

Следовательно, если симптомы за это время не проходят, вероятно, у вас что-то сложнее простуды. Например, грипп или мононуклеоз.

Симптомы сперва исчезли, а затем вернулись

В таком случае стоит говорить о возвращении болезни, или "суперинфекции".

Из-за того, что иммунная система была поражена, вы можете подхватить что-то посерьезнее – пневмонию или острый фарингит.

А потому следует не затягивать и обратиться к врачу. Возможно, вам порекомендуют пропить курс антибиотиков. Но здесь тоже следует вести себя ответственно.

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Вы недавно вернулись из зарубежной поездки

Путешествия являются красным флагом для врачей. Потому что это может говорить о том, что вы подхватили инфекцию, которая не распространена в вашем регионе.



Температура при простуде не может быть высокой

У вас лихорадка

Простуда может провоцировать повышение температуры. Однако, если она достигает отметки 38.8 градусов, это может свидетельствовать о таком заболевании, как острый фарингит.

Обычно у пациентов с фарингитом растет температура в течение первых дней с начала заболевания.

Вам действительно стоит уметь различать острый фарингит и простуду. Если вы оставите фарингит без лечения, это может привести к острому ревматизму или к серьезным проблемам с сердцем,

– отмечает доктор медицинских наук Навья Майсор.

Температура колеблется несколько дней: то 37, то 38 градусов

Даже если температура не высокая, но держится несколько дней – это сигнал обратиться к врачу.

Длительная лихорадка может быть указанием на грипп или инфекционный мононуклеоз.

У вас проблемы с желудком

Диарея, тошнота и рвота не являются привычными признаками простуды. Они могут говорить о серьезном заболевании.

Такие симптомы очень опасны, ведь могут вызвать обезвоживание.



Наличие головной боли тоже должно вас встревожить

Сильная головная боль

Головная боль должна беспокоить, если наряду с ней у пациента наблюдается лихорадка или ригидность затылочных мышц (когда вы не можете без боли опустить подбородок на грудную клетку).

Это может свидетельствовать о менингите.

Также характерна боль во время того, как вы наклоняете голову вперед.

Вам трудно дышать или у вас болит спина

Кашель является обычным симптомом простуды, однако он не должен провоцировать одышку, хрипение и тем более боль в области спины.

Затруднение дыхания может быть симптомом бронхита или пневмонии, а боль в спине и одышка свидетельствуют о легочной эмболии (заболевание, при котором сгустки крови закупоривают легкие).

А если вы чувствуете давление в голове, или боль сосредоточена больше в зоне вокруг глаз и носа – это может быть синусит.



Если вы чувствуете боль в определенном участке тела – это тревожный знак

Если симптомы локализованы

Если вы чувствуете боль только в определенном участке тела – это не обычная общая простуда.

Простуда поражает все верхние дыхательные пути. Другие заболевания характеризуются интенсивными симптомами в одну месте.

В частности, стрептококк вызывает ангину. Горло сильно болит, трудно глотать. Но болезнь, как правило, не будет вызывать боль по всему телу.

Синусит может вызвать головные боли и даже нытье в зубах, а заболевания уха обычно будут вызывать боль только в одном ухе.

Тело "ноет"

Конечно, простуда – это нелегко. Но она не должна вызывать боль по всему телу.

Ваши мышцы и тело могут чувствовать себя нездоровыми из-за гриппа, который дополнительно провоцирует ощущение усталости и озноба.

Поэтому, если у вас впечатление, будто вас "переехал грузовик", скорее всего, у вас грипп.