Проблемы со сном: Супрун рассказала причины
Сон является фундаментальной потребностью человека. У здорового человека он должен длиться семь-девять часов. Качественный сон будет в том случае, если будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время.
Ульяна Супрун объяснила, почему опасно игнорировать проблемы со сном и как распознать нарушения. К кому обращаться за помощью и какие могут быть причины бессонницы.
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Очень часто расстройства сна принимают за безответственное отношение к себе. Другая крайность – обесценивание сна, считая, что он занимает слишком много времени, которое можно быть бы провести с "большей пользой", или, наоборот, считают сон способом уйти от реальности и собственных проблем.
Какие бывают расстройства сна
- Инсомния (бессонница).
- Гиперсомния (повышенная сонливость).
- Нарушение дыхания.
- Суточное (связанные со сменой дня и ночи) нарушение ритма сна и бодрствования.
- Расстройства движения.
- Парасомния (снохождения, ночные кошмары, сонный паралич).
Медицинскими причинами расстройств сна могут быть заболевания общего характера, гормональные перестройки, депрессия, расстройства кровообращения, злоупотребление алкоголем. Расстройства сна могут иметь посттравматический характер и быть следствием стресса,
– объясняет Ульяна Супрун.
Плохой сон значительно ухудшает качество жизни / Фото: Unsplash
Стоит беспокоиться, если
- вам трудно заснуть;
- вы не можете проснуться утром;
- вы чувствуете значительную потребность во сне;
- вы часто просыпаетесь посреди ночи;
- ваш сон непродолжительный;
- вы постоянно хотите спать днем;
- вы чувствуете себя тревожно после пробуждения;
- у вас яркие тяжелые сновидения;
- вы спите долго, но просыпаетесь усталым/ой;
- родные говорят, что вы храпите, задерживаете дыхание или двигаетесь во время сна.
Визит к специалисту и установление причины нарушений сна поможет вам восстановить качественный сон / Фото: Unsplash
Когда обращаться к врачу
Обратиться к врачу следует, если нарушение сна длится в течение месяца.
При необходимости врач направит вас к специалисту. Если в последнее время вы переживали сильный стресс или догадываетесь, что расстройство сна связано с психологическими проблемами, обратиться стоит к психологу или сомнотерапевту.
Диагностика расстройств сна должно происходить комплексно, в сотрудничестве нескольких специалистов.
Клинический опрос поможет выяснить причины нарушения сна и что следует лечить в первую очередь: расстройство сна как самостоятельное заболевание, расстройство сна и сопутствующее заболевание или только сопутствующее заболевание.
При необходимости вас должны перенаправить к специалистам с узкой специализацией.
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