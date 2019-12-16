Проблемы со сном: Супрун рассказала причины

15 Читати новину українською
/ unsplash.com

Сон является фундаментальной потребностью человека. У здорового человека он должен длиться семь-девять часов. Качественный сон будет в том случае, если будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время.

Ульяна Супрун объяснила, почему опасно игнорировать проблемы со сном и как распознать нарушения. К кому обращаться за помощью и какие могут быть причины бессонницы.

Читайте также: Почему не стоит продолжать сон на "5 минут"

Очень часто расстройства сна принимают за безответственное отношение к себе. Другая крайность – обесценивание сна, считая, что он занимает слишком много времени, которое можно быть бы провести с "большей пользой", или, наоборот, считают сон способом уйти от реальности и собственных проблем.

Какие бывают расстройства сна

  • Инсомния (бессонница).
  • Гиперсомния (повышенная сонливость).
  • Нарушение дыхания.
  • Суточное (связанные со сменой дня и ночи) нарушение ритма сна и бодрствования.
  • Расстройства движения.
  • Парасомния (снохождения, ночные кошмары, сонный паралич).

Медицинскими причинами расстройств сна могут быть заболевания общего характера, гормональные перестройки, депрессия, расстройства кровообращения, злоупотребление алкоголем. Расстройства сна могут иметь посттравматический характер и быть следствием стресса,
– объясняет Ульяна Супрун.


Плохой сон значительно ухудшает качество жизни / Фото: Unsplash

Стоит беспокоиться, если

  • вам трудно заснуть;
  • вы не можете проснуться утром;
  • вы чувствуете значительную потребность во сне;
  • вы часто просыпаетесь посреди ночи;
  • ваш сон непродолжительный;
  • вы постоянно хотите спать днем;
  • вы чувствуете себя тревожно после пробуждения;
  • у вас яркие тяжелые сновидения;
  • вы спите долго, но просыпаетесь усталым/ой;
  • родные говорят, что вы храпите, задерживаете дыхание или двигаетесь во время сна.


Визит к специалисту и установление причины нарушений сна поможет вам восстановить качественный сон / Фото: Unsplash

Когда обращаться к врачу

Обратиться к врачу следует, если нарушение сна длится в течение месяца.

При необходимости врач направит вас к специалисту. Если в последнее время вы переживали сильный стресс или догадываетесь, что расстройство сна связано с психологическими проблемами, обратиться стоит к психологу или сомнотерапевту.

Диагностика расстройств сна должно происходить комплексно, в сотрудничестве нескольких специалистов.

Клинический опрос поможет выяснить причины нарушения сна и что следует лечить в первую очередь: расстройство сна как самостоятельное заболевание, расстройство сна и сопутствующее заболевание или только сопутствующее заболевание.

При необходимости вас должны перенаправить к специалистам с узкой специализацией.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Страшный шум на столичных Позняках: что на самом деле происходит
сегодня
614
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Лечение Сон Ульяна Супрун
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:50 Как не потерять деньги за больничный: советы тем, кто не может получить больничный лист
Євгенія Мазур 29
12 декабря 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 4513
6 декабря 20:43 Как понять, что вам назначили гомеопатию
Олександр Бевза 432
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 626
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 10254
Новости
Больше новостей
Залиште відгук