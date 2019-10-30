Профилактика каких заболеваний нужна каждому

Складывается тенденция, что молодые люди начинают болеть тем, чем болеют пожилые люди. Эти заболевания связывают с сидячей работой, неправильным питанием и стрессом.

Вот список болезней, которые все чаще появляются в молодом возрасте.

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Ишемическая болезнь сердца – острое или хроническое поражение миокарда, возникающее вследствие уменьшения или прекращения поставок сердечной мышце артериальной крови, в основе которого лежат патологические процессы в системе коронарных артерий.

Как снизить риск заболевания? Сбалансированная диета – рацион должен содержать больше овощей, фруктов и цельных зерен. Ограничивайте себя в употреблении соли. Полезные продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров:

• жирная рыба;

• авокадо;

• орехи и семена;

• подсолнечное, рапсовое, оливковое и другие растительные масла.

Уделяйте больше внимания физической активности, откажитесь от курения и алкоголя.



Занятия спортом помогут уменьшить риск болезней сердца

Пародонтоз. Зубной налет, накапливаясь между зубами и деснами, становится причиной воспаления. Если его не лечить, это может привести к повреждению костной структуры и десен.

Чтобы предотвратить пародонтоз, нужно:

• Тщательно и регулярно чистить зубы.

• Использовать зубную нить. Щетка не всегда очищает промежутки между зубами, использование нити или ирригатора поможет решить эту проблему.

• Раз в полгода посещать стоматолога для обследования и удаления зубного камня.

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Меланома – это самый опасный вид рака кожи. Болезнь способна поражать не только кожный покров, но и глаза, в частности сетчатку.

Риски, при которых рекомендуется не реже раза в год обращаться к дерматологу для осмотра кожи:

• Большое количество родинок;

• Генетическая предрасположенность к кожным заболеваниям;

• Кожа сильно повреждается на солнце.

Врач после осмотра сообщит, нужны ли вам регулярные проверки кожного покрова.

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