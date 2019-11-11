Прыщи перед менструацией: почему возникают и как от них избавиться

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Прыщи перед менструацией – как избавиться от прыщей перед менструацией
Прыщи перед менструацией / unsplash.com

Прыщи перед менструацией возникают у многих женщин, исследования и опросы показывают, что от этой проблемы страдает более 60% женского населения.

Возникновение / усиление акне перед менструацией напрямую связано с гормональными изменениями, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Почему возникают прыщи перед менструацией?

Примерно за 7-10 дней до ее начала в организме наблюдаются такие физиологические процессы: ⠀

- снижение уровня эстрогенов;
- увеличение уровня прогестерона, связанное с синтезом тестостерона.

И вот 2 последних гормона и способны провоцировать активную работу сальных желез, в результате чего кожного сала становится больше. И в таких условиях воспаления возникают гораздо чаще. Особенно если у вас жирная кожа.

Перед менструацією збільшується активність сальних залоз
Перед менструацией увеличивается активность сальных желез

Как помочь коже? ⠀

1. Не трогайте лицо лишний раз руками и ничего не "ковыряйте". Выдавленные прыщи оставляют пятна и будут заживать до появления следующих высыпаний.

2. Хорошо очищайте телефон. Вы просто не представляете сколько на нем грязи, кожного сала и пыли от постоянного контакта с руками, кожей и окружающими. ⠀

3. Ограничить в этот период чистки, пилинг и другие процедуры. Кожа в это время достаточно чувствительна. ⠀

4. Средства с бензоил пероксидом (Базирон) отлично работают как профилактика развития прыщей. Вместо них можно использовать масло чайного дерева. ⠀

5. Маски с глиной тоже могут улучшить ситуацию. ⠀

6. Средства с азелаиновой кислотой (Скинорен) можно использовать в 2 раз в день в этот период.

7. Ретиноиды внешне, но только с октября.

8. Меньше сладостей, фастфуда, молока, сладких йогуртов и тому подобное. Как бы вам не хотелось.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Лечение Дерматология Женское здоровье
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