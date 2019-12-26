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Псевдо средства для капельницы: на какие растворы бесполезно выбрасывать деньги

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Раствор для капельницы / Unsplash

Некоторые люди могут считать, что капельное введение лечит само по себе, однако основой лечения всегда является препарат, который вводят в вену. К сожалению, недейственные лекарства и БАДы существуют не только в таблетках и нет, мы не устанем говорить об их вреде.

Об этих препаратах рассказала врач-кардиолог Татьяна Дериенко.

А здесь мы рассказали о том, почему профилактическая госпитализация, чтобы "прокапаться" – бред

Магнезия – это спазмолитик, который не на долго опускает давление, что впоследствии возвращается рикошетом. Следует знать, что чем старше человек по возрасту, тем сильнее "забиты" у него сосуды. И, как правило, механизма мышечного спазма, благодаря которому артерии сужаются, у старших людей нет. Поэтому "прокапываться" в таком случае магнезией – переливать из пустого в пустое.

Церебролизин – это экстракт мозгов свиней, который, каким-то магическим образом, должен стимулировать дифференциацию клеток и улучшить функцию нейронных клеток. По словам разработчиков препарата, раствор улучшает когнитивную функцию и способность к самообслуживанию даже у людей с деменцией. Грубо говоря, они уверяют, что экстракт мозга свиней улучшит функции мозга человека. Кортексин – это то же самое, и Актовегин также, ведь это выдержка из крови молодых телят.

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Растворы для капельницы также бывают неэффективными или вредными

Клинических исследований, которые подтвердили эффективность этих физрастворов, не существует. Однако есит независимые исследования о том, что они могут вызвать разве что эффект плацебо. И известно, что эффект плацебо в уколах действует значительно лучше, чем в таблетках.

Кавинтон – это экстракт барвинка малого. В большинстве стран этот препарат зарегистрирован, как БАД, а в некоторых вообще запрещен. Его опасность в том, что он может спровоцировать нарушение сердечного ритма, особенно у пожилых людей.

От редакции: мы пишем статьи о лекарствах, чтобы вы не навредили себе, не тратили деньги на недейственные препараты и лучше представляли, чего примерно ожидать на консультации врача. Но мы не хотим, чтобы вы занимались самолечением. Обращайтесь к специалисту, если заболели, не бойтесь спрашивать, почему вам назначили эти препараты. Не забывайте читать инструкцию к лекарственным средствам – обращайте особое внимание на противопоказания и советуйтесь со специалистом при малейших сомнениях. Кроме того, помните о том, что фармацевт – не врач и не может назначать лечение, поэтому в аптеке лучше не советоваться.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лекарства Лечение
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