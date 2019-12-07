Психические расстройства обнаружили в крови новорожденных

Новое исследование анализа крови новорожденных позволяет спрогнозировать их психическое состояние в пятилетнем возрасте. Это уникальная возможность для ранней профилактики целого ряда расстройств.

Ученые из Стэнфордского университета проанализировали образцы крови 1369 новорожденных, после чего сравнили полученные данные с их психологическим состоянием в пятилетнем возрасте.

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В частности, в анализ включили такие показатели, как успешность межличностных отношений и способность управлять эмоциями.

Суть исследования

Результаты свидетельствуют, что у детей, которые в возрасте пяти лет демонстрировали оптимальные психологические показатели, в детстве было повышенное содержание липопротеинов высокой плотности, а концентрация липопротеинов очень низкой плотности и концентрация триглицеридов – ниже среднего уровня.



Благодаря анализу крови можно выявить психические расстройства

В то же время, повышенная концентрация триглицеридов и липопротеинов очень низкой плотности указывали на риск психологических проблем через пять лет.

Обнаруженная связь не учитывала национальности, экономического положения и состояния здоровья детей и их родителей.

Повышенная концентрация триглицеридов и определенных липопротеинов может быть как маркером психических проблем, так и их первопричиной,

– отмечают авторы исследования.

Возможно, повышенные уровни липопротеинов очень низкой плотности нарушают работу иммунной системы, что приводит к хроническому воспалению. Оно, в свою очередь, негативно влияет на развитие мозга.

Если это предположение верно, то предотвратить психологические проблемы можно еще в детстве. Это позволит существенно сократить риск депрессии и других расстройств.

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