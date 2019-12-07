Психические расстройства обнаружили в крови новорожденных

10 Читати новину українською
Маркеры крови прогнозируют психическое состояние детей / wikipedia.org

Новое исследование анализа крови новорожденных позволяет спрогнозировать их психическое состояние в пятилетнем возрасте. Это уникальная возможность для ранней профилактики целого ряда расстройств.

Ученые из Стэнфордского университета проанализировали образцы крови 1369 новорожденных, после чего сравнили полученные данные с их психологическим состоянием в пятилетнем возрасте.

Читайте также: Тест: есть ли у вас депрессия

В частности, в анализ включили такие показатели, как успешность межличностных отношений и способность управлять эмоциями.

Суть исследования

Результаты свидетельствуют, что у детей, которые в возрасте пяти лет демонстрировали оптимальные психологические показатели, в детстве было повышенное содержание липопротеинов высокой плотности, а концентрация липопротеинов очень низкой плотности и концентрация триглицеридов – ниже среднего уровня.


Благодаря анализу крови можно выявить психические расстройства

В то же время, повышенная концентрация триглицеридов и липопротеинов очень низкой плотности указывали на риск психологических проблем через пять лет.

Обнаруженная связь не учитывала национальности, экономического положения и состояния здоровья детей и их родителей.

Повышенная концентрация триглицеридов и определенных липопротеинов может быть как маркером психических проблем, так и их первопричиной,
– отмечают авторы исследования.

Возможно, повышенные уровни липопротеинов очень низкой плотности нарушают работу иммунной системы, что приводит к хроническому воспалению. Оно, в свою очередь, негативно влияет на развитие мозга.

Если это предположение верно, то предотвратить психологические проблемы можно еще в детстве. Это позволит существенно сократить риск депрессии и других расстройств.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

День Ангела Екатерины: искренние картинки-поздравления с праздником
сегодня
1405
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Лечение Депрессия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
6 декабря 20:43 Как понять, что вам назначили гомеопатию
Олександр Бевза 81
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 198
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 9591
4 декабря 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
Олександр Бевза 227
3 декабря 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
Юліана Вінтюк 1226
Новости
Больше новостей
Залиште відгук