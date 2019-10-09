Психологи назвали простую фразу, которая поможет спасти отношения

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Сохранить отношения / rodyna.org.ua

Споры и конфликты – привычное дело многих пар. Большинство людей спорят, чтобы доказать свою правоту. Но надо уметь вовремя остановиться, чтобы не перейти грань разумного и не зайти слишком далеко.

По мнению психологов, может помочь простая, но действенная фраза.

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Чтобы успокоить себя и партнера, стоит сказать: "Помни, мы с тобой в одной команде".

Психологи говорят что, как только спор начинается, организм стрессирует и формирует реакцию "бей или беги", часто мы выбираем вариант боя и нападаем на партнера словом.

Напоминание о том, что вы находитесь в одной команде, поможет понять, что конфликт можно решить мирным путем. Ведь у вас общая цель – прийти к согласию и жить в мире и согласии.

Автор исследования и семейный коуч Трей Морган говорит, что и сам часто пользуется этой фразой во время конфликтов с женой.

"Когда у нас возник спор, мы двое хотели перетащить рычаг правоты на свою сторону и, соответственно, обвинить другого в глупости. Прошло несколько лет до того, как нас осенило, что мы в одной команде. Мы наконец поняли, что либо победим вместе, либо проиграем. Потому что именно это и значит быть в одной команде".

Напоминая друг другу, что вы в одной команде, вы успокаиваетесь и сосредотачиваетесь на путях решения проблемы, поиска компромисса.

К тому же, пауза на 10 или 15 секунд замедлит сердцебиение и поможет вам успокоиться.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
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