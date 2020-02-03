Психологическая устойчивость: как она влияет на здоровье

В современном мире едва ли не каждый человек сталкивался со стрессовыми и сложными ситуациями, когда "встать и идти вперед" является задачей не из легких. Что такое психологическая устойчивость и от чего она зависит – читайте в материале.

Психологическая устойчивость – это психический ресурс, который помогает преодолевать жизненные невзгоды, строить планы, налаживать и поддерживать отношения, а также адаптироваться к неблагоприятным изменениям.

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Об этом написала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке. Экс-министр Минзрава рассказала об истории Анастасии, которая стала героиней спецпроекта "Psyche" ("Психея"). Девушка 10 лет назад узнала о том, что больна раком. Тогда ей было 20 лет. В 2015 и 2017 годах у нее произошли два рецидива болезни.

"Самое сложное – встать и идти вперед, когда два раза это не получилось, а нужно было подняться в третий раз. Это было очень сложно, и я до сих пор не понимаю, как справилась тогда своими силами, без психолога. Одно дело – когда узнаешь, что заболел раком впервые, другое – когда ты лечился, терпел, надеялся и лечение не помогло. А надо снова проходить весь этот ужас и не терять надежду", – рассказала героиня.

По словам Анастасии, даже в самые сложные моменты она верила, что черная полоса закончится и все будет хорошо.

Что влияет на психологическое здоровье

На психологическое здоровье влияют не только трудности, но и рутинные мелкие проблемы: опоздания, невыполненные обещания, пребывание среди незнакомых людей и тому подобное.

Поэтому человек с низким уровнем психологической устойчивости даже из-за незначительных действий может становиться агрессивным, терять самоконтроль, иметь истерики, панику, депрессию.

Зато те, кто имеют высокий уровень психологической устойчивости, умеют адаптироваться, переосмысливать, искать резервный ресурс в себе или же умеют опираться на предложенный ресурс – поддержка близких и тому подобное.

Как воспитать психологическую устойчивость

Психологическую устойчивость можно тренировать и совершенствовать. Процесс воспитания напоминает "наращивание" и "поиск" ресурса, который открывает новые возможности и видения.

Есть немало советов, как "тренировать" психологическую устойчивость. Например, искать возможности для самореализации, заботиться о себе, заниматься тем, что нравится, воспитывать позитивное восприятие себя и своих возможностей.

Отметим, если вы не можете самостоятельно справиться с проблемами или психологической травмой – стоит обратиться к специалистам, или людям, которым вы доверяете, чтобы не преодолевать проблему в одиночку.

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