Пухлый или толстый: анализы, которые определят ожирения у ребенка

Ожирение – это заболевание, которое не всегда связано с образом жизни. Поэтому, не стоит винить мам, что те закармливают детей. И не стоит сажать их на жесткие диеты. Достаточно – разобраться с причинами.

Лор-врач Мария Евдокимова отмечает, что ожирение у ребенка – это значительная опасность для его здоровья и называет перечень анализов, которые надо сдать, чтобы эффективно справиться с проблемой.

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Прежде всего, стоит вести дневник питания, чтобы убедиться, что вы точно делаете все правильно: ребенок питается полноценно и в меру – в его рационе достаточно питательных веществ, витаминов, овощей и воды.

Следующий шаг – сдача нужных анализов.

Здесь важно понять связано ли ожирение с патологиями эндокринной железы. Определить степень ожирения и узнать не успел ли лишний вес причинить вред здоровью.



Формируйте у ребенка здоровые пищевые привычки

Анализы, которые необходимо сдать при ожирении у ребенка:

Полный спектр может назначить детский врач-эндокринолог, в зависимости от полученных данных физического осмотра ребенка, например, лептин для исключения некоторых генетических болезней). Но вот те, которые лишними не будут:

ТТГ, Т4 свободный – для исключения гипотиреоза.

– для исключения гипотиреоза. Инсулин – не для поиска инсулинорезистентности. А для того, чтобы исключить инсулин-продуцирующие опухоли и еще некоторые врожденные заболевания!

– не для поиска инсулинорезистентности. А для того, чтобы исключить инсулин-продуцирующие опухоли и еще некоторые врожденные заболевания! Кортизол

Холестерин и липидограмму

Глюкоза, гликированный гемоглобин

АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина

Свободный тестостерон (у девочек в половом созревании с нерегулярными месячными и / или гирсутизмом)

(у девочек в половом созревании с нерегулярными месячными и / или гирсутизмом) Витамин D



Рацион ребенка должен быть питательным и сбалансированным

Как предотвратить ожирение у ребенка

Если вы убедились, что у ребенка нет заболеваний, способствующих ожирению или генетических причин. А генетические причины – это не "у нас по линии мужа все такие", это генетические заболевания, при которых является ожирение.

Ведь, исследования свидетельствуют о том, что даже если есть полигенные факторы и склонность к ожирению, то здоровая среда дома их нивелирует.

Стоит придерживаться нескольких простых правил:

Старайтесь беременеть с нормальным весом. Помните, что беременность – это точно не повод жить по принципу "сейчас мне можно все". Это время, когда вам особенно важно питаться правильно и избегать вредной пищи, в том числе – сладкого.

Продолжать умеренную физическую нагрузку во время беременности. Не курить.

До 4-6 месяцев пытаться вскармливать ребенка грудью. Не давать сахара и соков до 12 месяцев.

Иметь здоровые пищевые привычки в семье – есть за столом, не есть впопыхах, не потреблять трансжиров с избытком сахара. Есть достаточное количество фруктов и овощей.

Заниматься спортом и иметь полноценный сон.