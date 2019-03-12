Рада рассмотрит петицию о легализации медицинской марихуаны

Петиция с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских и научных целях набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей на сайте Верховной Рады. Теперь Рада в течение 3 рабочих дней должна опубликовать на своем сайте сообщение о начале рассмотрения петиции.

Авторы петиции требуют законом урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных формах склероза и при многих других недугах.

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В петиции призвали нардепов путем внесения изменений в законодательство создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и госрегистрации лекарственных средств или протоколов лечения, которые предусматривают использование продуктов с содержанием каннабиноидов.

Авторы петиции также предлагают урегулировать вопросы легального оборота продуктов с содержанием каннабиноидов, в том числе больными лицами.

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