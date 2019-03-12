Рада рассмотрит петицию о легализации медицинской марихуаны

60 Читати новину українською
Верховная Рада рассмотрит петицию о легализации медицинской марихуаны
Верховная Рада рассмотрит петицию о легализации медицинской марихуаны / Фото из открытых источников

Петиция с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских и научных целях набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей на сайте Верховной Рады. Теперь Рада в течение 3 рабочих дней должна опубликовать на своем сайте сообщение о начале рассмотрения петиции.

Авторы петиции требуют законом урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных формах склероза и при многих других недугах.

Читайте также: Как победить рак, СПИД и ПТСР: украинские ученые о лекарства из конопли

В петиции призвали нардепов путем внесения изменений в законодательство создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и госрегистрации лекарственных средств или протоколов лечения, которые предусматривают использование продуктов с содержанием каннабиноидов.

Авторы петиции также предлагают урегулировать вопросы легального оборота продуктов с содержанием каннабиноидов, в том числе больными лицами.

Де у світі легалізована марихувана канабіс

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Оппоблоковец отказался выступать на украинском языке: Парубий выключил ему микрофон
сегодня
1014
Теги: Новости Украины Новости политики Здоровая жизнь Верховная Рада Наркотики Лечение Здоровье
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
сегодня 14:00 Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
Олександр Бевза 130
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
10 марта 14:41 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 22159
Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
8 марта 11:01 Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
Яніна Ткачук 734
Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
7 марта 19:41 Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
346
Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
6 марта 19:41 Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
Юліана Вінтюк 8959
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук