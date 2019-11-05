Рак груди теперь могут распознать за 5 лет до появления симптомов

Новый вид анализа позволяет диагностировать рак молочной железы за пять лет до появления первых симптомов.

Ученые из Медицинской школы Ноттингемского университета изучали химические вещества, называемые антигенами. Именно антигены производятся раковыми клетками и вызывают иммунный ответ у людей, заставляя организм вырабатывать аутоантитела.

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Суть исследования

Команда ученых взяла образцы крови у 90 пациентов, у которых был диагностирован рак молочной железы. И сравнили их с образцами, взятыми у контрольной группы из 90 пациентов без рака молочной железы.

Специалисты проверили образцы крови на предмет аутоантител, вызванных опухолевыми антигенами.

Ученым удалось правильно определить рак молочной железы у 37% образцов крови, взятых у больных пациентов.

Отсутствие рака удалось определить в 79% образцов контрольной группы.



Анализ крови поможет диагностировать рак за пять лет до появления симптомов

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Результаты исследования показывают, что в случае рака молочной железы организм производит аутоантитела против специфических опухолевых антигенов, – отметил Дания Альфаттани, автор исследования. – Мы смогли выявить рак со значительной точностью, идентифицировав аутоантитела в крови.

Эксперты считают, что такой метод сможет спасти много жизней, ведь болезнь легче поддается лечению, если ее обнаруживают на ранней стадии.

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность анализа крови, он уже через четыре года сможет заменить такой метод диагностики, как маммография.