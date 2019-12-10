Распространенные лекарства против диабета могут помочь при похудении

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Скрытые свойства метформина / Unsplash

Метформин обычно назначают при диабете 2 типа. Но во время последних исследований этот препарат продемонстрировал свое действие при попытках потерять вес.

Сейчас зарегистрировано более 1500 клинических испытаний для проверки влияния метформина на старение и различные заболевания, сообщает Medical Xpress.

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Исследования последних двух десятилетий показали, что метформин делает больше, чем просто снижает уровень глюкозы, но мы еще не поняли почему, – сказал Грегори Стейнберг, старший автор исследования.

В исследовании, опубликованном Nature, ученые обнаружили, что метформин вызывает секрецию белка GDF15, который отвечает за подавление аппетита.

Вчені відкрили нові властивості метформіну
Ученые открыли новые свойства метформина

Исследовательская группа протестировала свои выводы на мышах – они удалили ген, продуцирующий GDF15 у мышей, а затем давали животным метформин.

У мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, пероральное введение метформина повышало уровень GDF15, в результате чего животные потребляли значительно меньше пищи. Кроме того, у них существенно уменьшилась масса тела.

Увеличение GDF15 в сыворотке связано с потерей веса у пациентов с диабетом 2 типа, принимающих метформин.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Новости Здоровье Диабет Лечение Медицина
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