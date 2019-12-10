Распространенные лекарства против диабета могут помочь при похудении

Метформин обычно назначают при диабете 2 типа. Но во время последних исследований этот препарат продемонстрировал свое действие при попытках потерять вес.

Сейчас зарегистрировано более 1500 клинических испытаний для проверки влияния метформина на старение и различные заболевания, сообщает Medical Xpress.

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Исследования последних двух десятилетий показали, что метформин делает больше, чем просто снижает уровень глюкозы, но мы еще не поняли почему, – сказал Грегори Стейнберг, старший автор исследования.

В исследовании, опубликованном Nature, ученые обнаружили, что метформин вызывает секрецию белка GDF15, который отвечает за подавление аппетита.



Ученые открыли новые свойства метформина

Исследовательская группа протестировала свои выводы на мышах – они удалили ген, продуцирующий GDF15 у мышей, а затем давали животным метформин.

У мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, пероральное введение метформина повышало уровень GDF15, в результате чего животные потребляли значительно меньше пищи. Кроме того, у них существенно уменьшилась масса тела.

Увеличение GDF15 в сыворотке связано с потерей веса у пациентов с диабетом 2 типа, принимающих метформин.

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