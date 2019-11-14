Растительные препараты мешают лечению рака

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Растительные препараты вредят лечению рака
Растительные препараты вредят лечению рака / unsplash.com

Такие популярные растительные препараты, как куркума, имбирь и чеснок, могут повлиять на успех в лечении рака груди.

К такому выводу пришли исследователи из Португалии. Крем для кожи и растительные препараты могут ухудшить лечение рака груди.

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На запущенных стадиях опухоли молочных желез наблюдается распространение язв на коже, из-за чего многие пациенты пытаются бороться с ними разного рода кремами для наружного применения и растительными препаратами.

Однако исследователи утверждают, что это не только замедляет заживление ран, но и негативно влияет на гормональную терапию или химиетерапию. Растительная терапия с помощью чеснока или имбиря не дает крови сворачиваться, из-за чего на коже появляется большое количество рубцов.

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Профессор Мариа Жоао Кардозу, которая представляла результаты этого исследования на конференции Advanced Breast Cancer в Лиссабоне, заявила, что лечение имбирем наносит гораздо больше вреда, чем пользы.

Действительно, существует длинный список средств комплементарной медицины, которые пациенты могут попробовать, но нет никаких доказательств того, что они могут эффективно лечить язвы на коже. Профессор Кардозу подчеркнула, что многие из пациентов даже не консультируются с врачами по этому поводу.

Существуют разновидности народной медицины, особенно на основе растительных продуктов, которые могут крайне негативно повлиять на успех в лечении рака. Многие компоненты растительных препаратов сложные, а их ингредиенты замедляют заживление и снижают эффективность системного лечения. Лабораторные исследования показывают, что определенные продукты замедляют свертывание крови, которое необходимо для заживления ран.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Медицина Лечение Онкозаболевания Женское здоровье
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