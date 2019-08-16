Размер не главное: от чего зависит удовлетворение женщины

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От чего зависит удовлетворение женщины
От чего зависит удовлетворение женщины / momjunction.com

Чтобы секс приносил максимум удовольствия, партнеры должны знать сексуальные предпочтения женщины. Для этого достаточно общаться друг с другом.

Врач-уролог Екатерина Макарова рассказала, какие факторы важны для женщины в сексе, а какие на ее удовлетворение не влияют.

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Что не влияет на удовлетворение женщины

  • размер, обхват пениса и степень упругости яичек и мошонки
  • наличие пресса и соотношение жира и воды в мягких тканях мужчины
  • количество джоуль/минут, в которых выражается мужской мачизм (чрезмерная маскулинность). Если мужчина не прикасался к женским зонам, то женщина не получит удовольствия.

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Что влияет на удовлетворение женщины

1. Качественная по времени и наполнению прелюдия

2. Адекватная стимуляция активных эрогенных зон

3. Эмоциональный компонент близости. Партнер выражает восхищение, восторг возбуждения этой женщиной.

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Чтобы женщина получала удовольствие от действий мужчины (в любом темпе и в любом количестве минут), надо, чтобы ее тело было объектом обожания, которому нужно дарить ласку, любовь, поцелуи и тому подобное.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Секс Психология
Источник: Здоров'я 24
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