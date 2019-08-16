Размер не главное: от чего зависит удовлетворение женщины
Чтобы секс приносил максимум удовольствия, партнеры должны знать сексуальные предпочтения женщины. Для этого достаточно общаться друг с другом.
Врач-уролог Екатерина Макарова рассказала, какие факторы важны для женщины в сексе, а какие на ее удовлетворение не влияют.
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Что не влияет на удовлетворение женщины
- размер, обхват пениса и степень упругости яичек и мошонки
- наличие пресса и соотношение жира и воды в мягких тканях мужчины
- количество джоуль/минут, в которых выражается мужской мачизм (чрезмерная маскулинность). Если мужчина не прикасался к женским зонам, то женщина не получит удовольствия.
Что влияет на удовлетворение женщины
1. Качественная по времени и наполнению прелюдия
2. Адекватная стимуляция активных эрогенных зон
3. Эмоциональный компонент близости. Партнер выражает восхищение, восторг возбуждения этой женщиной.
Чтобы женщина получала удовольствие от действий мужчины (в любом темпе и в любом количестве минут), надо, чтобы ее тело было объектом обожания, которому нужно дарить ласку, любовь, поцелуи и тому подобное.
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