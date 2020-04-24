Разработали анализ крови, который может выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Болезнь Альцгеймера сложно диагностировать, а шансы найти ее на ранней стадии сводятся к минимуму. Поэтому, ученые до сих пор пытаются разгадать загадку этой болезни, чтобы найти действенные методы профилактики и лечения.

Исследователи из Гетеборгского университета разработали новый анализ крови для диагностики болезни Альцгеймера, сообщает Medical Express со ссылкой на The Lancet Neurology.

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Метод основан на измерении конкретного варианта белка MAPT в обычных пробах крови, что делает тест сравнительно простым в исполнении и дешевым.

Болезнь Альцгеймера характеризуется двумя патологическими изменениями ткани нервной системы:

Образованиями внеклеточных скоплений белка, который называется бета-амилоида;

Нейрофибриллы, состоящие из белка MAPT, которые слиплись в крошечных поражениях в нейронах мозга путем биохимического процесса, известного как фосфорилирование.

Как проводится новый анализ крови на Альцгеймера

Новый анализ крови на Альцгеймера проводится путем измерения фосфорилированного MAPT (P-tau181) в обычных пробах крови. Ученые отмечают, что анализ необходимо проводить методом, известным как "Single Molecule Array". Simoa – это цифровая и чувствительная форма ИФА-теста, которая лучше всего проявляет различные маркеры белка.

Так, возможность измерять P-tau181 уже существует, но анализ проводят по образцам спинномозговой жидкости, ведь там этого вещества больше, чем в образцах крови. Кроме того, есть возможность диагностировать Альцгеймера с помощью усовершенствованной методики позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Однако, первый вариант диагностики трудно выполнить в рамках первичного лечения, а второй вариант диагностики очень дорогой. Следовательно, возможность найти патологию с помощью обычного анализа крови очень ценная.

Большинство пациентов не имеют доступа к современной диагностики Альцгеймера из-за сложности процедуры или высокую стоимость / Фото: Unsplash

Опубликованные результаты исследователей показывают, что анализ выявил высокий уровень P-tau181 на ранней стадии болезни Альцгеймера.

Также важно, что этот анализ показал хорошую способность отличить болезнь Альцгеймера от других заболеваний мозга, таких как лобно-височная деменция и болезнь Паркинсона, при которых уровень P-tau181 в крови был абсолютно нормальным.

Ученые надеются, что их новый анализ крови поможет врачам первичной медицины выявлять Альцгеймера на ранней стадии в будущем и станет вспомогательным маркером в разработке лекарств к болезни.

Мы также считаем, что уровень P-tau181 в плазме крови может быть важным маркером для показа и мониторинга эффективности новых препаратов против Альцгеймера, которые сейчас разрабатываются,

– сказал один из авторов исследования Генрик Цеттерберг.

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