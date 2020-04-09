Разведка США предупреждала Белый дом о пандемии коронавируса еще в ноябре, – СМИ

Американская разведка еще в конце ноября прошлого года в своем докладе предупреждала, что вирус из окрестностей китайского города Ухань является угрозой для населения.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники в вооруженных силах США.

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По сообщениям, в отчете разведывательных учреждений речь идет о природе и рисках глобального распространения вируса, а также о том, что Китай преуменьшал серьезность проблемы, а также о потенциальной потребности во внедрении правительственных мер для противодействия распространению вируса.

Впрочем, отмечают, что Трамп не воспринимал эти сообщения серьезно.

U.S. intelligence reports from January and February warned about a likely pandemic https://t.co/MFLrbhHZSS — The Washington Post (@washingtonpost) March 21, 2020

NCMI, которая является частью американской военной разведки DIA, в среду вечером возразила, что такой документ когда-либо был подготовлен.



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