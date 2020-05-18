Реально ли безболезненно выйти из карантина и как все будет происходить

Карантин когда-то закончится. И сейчас есть все предпосылки к тому, что это произойдет вскоре. А как из него могут безболезненно выйти различные отрасли нашей жизни – читайте в материале.

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Уменьшение количества инфицированных

Чтобы иметь возможность окончательно выйти из карантина, следует взять коронавирус под контроль. То есть уменьшить количество случаев заражения. Чтобы этого достичь, следует, прежде всего, и в дальнейшем соблюдать правила гигиены, а также не забывать о маске и дезинфекции помещений. В то же время наиболее уязвимые группы населения должны оставаться в самоизоляции как можно дольше. А пациенты с диагнозом COVID-19 или слабыми симптомами должны соблюдать карантин и быть под наблюдением.

Если говорить о руководстве стран, то они должны позаботиться о наращивании мощности медицинской системы. Это касается и тестов на COVID-19. В частности, должно состояться масштабное тестирование на коронавирус. Также стоит отслеживать лиц, с которыми контактировали больные. И предусмотреть возможность изолировать людей в случае повторных вспышек заболевания.

В целом меры по предотвращению повторных вспышек не должны сворачиваться. Это касается продолжения социального дистанцирования и информирования населения о ситуации с эпидемией.

Все эти шаги были бы наиболее безопасными и эффективными, если бы существовала вакцина против коронавируса. Есть вероятность, что ее создадут до конца 2020 года. Правда, производство и логистика прививки могут затянут этот процесс на весь 2021 год. Однако, существует большая уверенность в том, что вакцина все же будет, поскольку над ней сейчас работают примерно 70 различных групп ученых во многих странах мира.

Ослабление карантина

Многие страны, которые являются среди лидеров по числу зараженных коронавирусом и жертв этой болезни, уже прошли пик заболевания. И кто-то уже ослабил карантин, а кто-то это собирается сделать в ближайшее время. Однако, все придерживаются мнения, что выход из карантина должен быть постепенным и пошаговым, и эти шаги должны разделять определенные отрезки времени. В то же время отмена карантина должна начинаться на местном уровне и постепенно распространяться по стране с учетом ее особенностей.

Кроме того, действующие запреты нужно замещать безопасными альтернативами, чтобы люди постепенно могли возвращаться к нормальному режиму работы. К примеру, можно открывать доступ в места общего пользования, снова разрешить тренировки на улицах и открыть магазины, не продающие предметы первой необходимости.

Постепенно можно позволять и массовое скопление людей. По мнению экспертов, последовательность сфер, в которых будут отменять этот запрет, может быть такой: школы и учреждения высшего образования, магазины, места социальной активности (в частности, рестораны, кафе), массовые мероприятия (концерты и прочее).



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Но, когда вышеупомянутые места, наконец, будут открыты, необходимо регулярно проводить там дезинфекцию, чтобы обезопасить персонал и посетителей.

Спасение экономики

Вследствие пандемии коронавируса серьезно пострадала экономика многих стран, потому что много людей остались без работы и некоторые предприятия приостановили деятельность. Однако, это может иметь и обратный эффект, поскольку после ослабления всех ограничений люди начнут тратить те деньги, которые не тратили, пока сидели на карантине. Ведь карантин карантином, а некоторые потребности человечества остаются. Более того, во время карантина люди скучали за некоторыми вещами, как, к примеру, походы в рестораны и кино. Поэтому после выхода из него будут пытаться наверстать упущенное.

Кроме того, эксперты советуют предпринимателям (в основном малому бизнесу) уже сейчас на карантине думать, как оптимизировать свой бизнес. К примеру, можно проанализировать, что ищут в сети, сделать свой сайт и подстроить его под поисковики, заняться страницей своего бизнеса в соцсети и уже сейчас начать его рекламировать.



Фото: News Markets

Что касается общего выхода экономики из карантина, то прежде всего ее будут спасать отрасли, которые меньше всего влияют на массовое заражение людей. Их и будут открывать самыми первыми. Кроме того, могут помочь и те люди, что уже имеют иммунитет, то есть переболели коронавирусом. Таких лиц можно привлекать, в том числе за вознаграждение, на рабочие места с высоким риском заражения.

А дальше будут открываться все новые и новые предприятия, и экономика потихоньку будет выходит из рецессии.

Выйти из карантина в хорошем настроении можно

Прежде всего говорится о нашем физическом состоянии. Так, мы в условиях карантина большинство времени проводим возле холодильника и набираем лишние килограммы. Но и здесь все можете контролировать. Ведь к закупке продуктов можно подойти ответственнее и сознательнее. И, например, заменить в холодильнике колбасы, сыры и мороженое на овощи, мясо, рыбу, творог и яйца. Кроме того, к фильму вместо чипсов можно взять ягоды и фрукты, или же приготовить полезное овсяное печенье.

Не стоит забывать и о физической активности. Ведь для приседаний, качания пресса и отжиманий много пространства не нужно. А для инвентаря можно использовать бутылки с водой. Главное – это себя заставить. Даже если в вашем плотном карантинном графике найдется 20 – 30 минут на тренировку, то уже скоро вы заметите потрясающий эффект и в теле, и в настроении.

Также можно взять и прочитать книгу, пройти несколько онлайн-курсов, выучить языки. Если раньше Вам на это не хватало времени, то теперь на карантине его – вдоволь.

Если выполните все задуманное, то настроение улучшится, поскольку удалось сделать то, что давно хотели, и сможете обогатиться духовно. А если еще и удалось позаниматься спортом, то и здоровье Ваше окрепнет.



Фото: Katerina Chistova (Instagram)

Полезные рекомендации для каждого

Правда, выход из карантина не означает, что следить за здоровьем и гигиеной не следует. И вполне вероятно, что маски нам нужно будет носить и во внекарантинный период. Поэтому было бы неплохо запастись масками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты еще на несколько месяцев. Более того, следует и в дальнейшем продолжать придерживаться социальной дистанции, чаще мыть руки и не касаться руками глаз, рта и носа. А при малейших признаках респираторного заболевания – обращаться к врачу.

Вместе с тем после окончания карантина расслабляться на полную не стоит, то есть не бежать сразу же в гости к друзьям и знакомым. Стоит и после изоляции продолжать защищать себя и свою семью от лишних контактов, и на улицу выходить стоит только в случае необходимости. То же самое касается и мест массового скопления людей и общественного транспорта. Если придерживаться всех этих рекомендаций, пандемия коронавируса пройдет намного быстрее.



Фото: Antipina Daria / Shutterstock.com

Карантин скоро закончится, и мы снова почувствуем, что такое встречи с друзьями, прогулки по городу или в парке и когда нет каких-либо ограничений на передвижение. И если уже сейчас начать уважать и беречь себя, если относиться к себе и близким с заботой, то не придется беспокоиться о том, что из карантина будет сложно выйти.

Проект создан при поддержке МХП.