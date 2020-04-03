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Реальное количество инфицированных коронавирусом в мире – до 10 миллионов человек, – эксперт

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Количество больных COVID-19 / Unsplash

Главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, что не доверяет официальной статистике больных коронавирусом. Он считает, что реальное количество инфицированных не 1 миллион человек, а, скорее всего, в 10 раз больше.

Об этом он сказал в интервью австралийской телерадиокорпорации ABC.

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Комментируя ситуацию, что в мире уже более 1 миллиона инфицированных COVID-19, Брендан Мерфи заявил, что первый миллион – далеко не вся картина реальной ситуации с эпидемией. По его словам настоящее количество больных в пять или десять раз выше.

Мы считаем, что цифры существенно больше, потому что масштаб тестирования во многих странах не проявляет все случаи заражения,
– объяснил свою уверенность Брендан Мерфи.

Его слова частично подтверждаются новым исследованием, в котором говорится, что около трети всех случаев тестирования на коронавирус дают ложноотрицательные результаты. То есть на самом деле тестируемый заражен, но тесты не выявляют этого.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Профилактика заболеваний Новости Здоровье Лечение
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