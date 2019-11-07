Ребенка с редким "синдромом вампира" родители бросили в больнице

Ребенка с редкой патологией, которая не позволяет находиться на солнечном свете, родители бросили в госпитале. Обеспокоенные врачи не понимают причин такого поведения и беспокоятся о судьбе мальчика.

Малыш, о котором рассказывает BBC, родился в итальянском городе Турин, ему всего четыре месяца, мальчика назвали Джованни.

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Джованни имеет врожденное генетическое расстройство ихтиоз Арлекина, или кератома диффузная.

Ихтиоз – что это? Заболевание наследственного характера, при котором у больного отмечается повышенное ороговение кожи и образование на кожных покровах характерных чешуек.

Также наследственное заболевание кожи проявляется в повышенной чувствительности к ультрафиолетовому излучению.

Медицинские работники ухаживают за мальчиком с момента рождения, но в больнице он может находиться еще несколько недель.

Непонятно, почему родители не забирают Джованни.

Местные власти обеспокоены ситуацией и пытается связаться с ними. Малышу также ищут временный дом, но его состояние требует специальной опеки.

Джованни находится в специальном отделении интенсивного лечения. Чтобы уберечь его кожу от пересыхания и повреждения, его оберегают от солнечного света и несколько раз в день обработают увлажняющим кремом.

Он хорошее дитя, которое улыбается и любит, чтобы его носили вокруг отделения,

– рассказывают в отделении специальной терапии.

После того, как историю Джованни осветили в СМИ, мальчик стал главной темой новостей, люди звонили в стационар и предлагали усыновить ребенка.



Ихтиоз редкое заболевание кожи

Как проявляется ихтиоз

Ихтиоз – это состояние, которое случается у одного человека на миллион и является результатом генетического отклонения.

Он влияет на регенерацию кожи, когда клетки старой кожи отходят слишком медленно, а новые клетки репродуцируются слишком быстро, что приводит к нарастанию толстой сухой кожи.

В результате образуются чешуйчатые пластины, которые разделяют глубокие трещины.

Это редкое состояние может изменять внешний вид и вызывать дискомфорт при движении.

Также это состояние может влиять на способность организма противостоять инфекциям.

Симптомы этого отклонения обычно появляются сразу после рождения или в первый год жизни.