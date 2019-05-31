Ребенок весом с яблоко: самую маленькую в мире новорожденную девочку выписали из больницы – фото

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Самую маленькую в мире новорожденную девочку выписали из больницы
Самую маленькую в мире новорожденную девочку выписали из больницы / bbc.com

В США из больницы выписали здорового ребенка, родившегося с весом 245 граммов. Девочку считают самой маленькой в мире, которая выжила после преждевременных родов.

Девочка Сайби родилась в декабре 2018 года после 23 недель и трех дней беременности, сообщает BBC. Она весила, как большое яблоко.

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Мать родила Сайби после экстренного кесарева сечения. Все из-за диагностированной врачами преэклампсии – осложнения из-за высокого кровяного давления, которое может стать смертельным для ребенка и его матери.

Роды были настолько преждевременными, что врачи считали Сейби "микронедоношенной". Обычно дети рождаются после 42 недель беременности, Сайби появилась – после 23.

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Мама со своей самой маленькой девочкой в мире// Фото: AFP

После рождения, младенца перевели в отделение интенсивной терапии в больнице Sharp Mary Birch в Сан-Диего в Калифорнии. Врачи сразу предупредили родителей ребенка, что он сможет прожить всего несколько часов.

Я продолжала говорить им: "Она не выживет. Она... я же лишь на 23 неделе беременности",
– вспоминает мама Сайби.

Пять месяцев спустя девочку выписали из больницы с весом здорового ребенка – 2,5 килограмма. По мнению врачей, Сайби выжила, потому что не имела серьезных осложнений после родов, которые обычно возникают у микронедоношенных детей.

Отныне Сайби считают самым маленьким в мире недоношенным ребенком. Предыдущей рекордсменкой была девочка из Германии, которая родилась с весом 252 грамма в 2015 году.

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Теги: Новости США Дети и несовершеннолетние Здоровье Беременность и роды
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