Ребенок весом с яблоко: самую маленькую в мире новорожденную девочку выписали из больницы – фото
В США из больницы выписали здорового ребенка, родившегося с весом 245 граммов. Девочку считают самой маленькой в мире, которая выжила после преждевременных родов.
Девочка Сайби родилась в декабре 2018 года после 23 недель и трех дней беременности, сообщает BBC. Она весила, как большое яблоко.
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Мать родила Сайби после экстренного кесарева сечения. Все из-за диагностированной врачами преэклампсии – осложнения из-за высокого кровяного давления, которое может стать смертельным для ребенка и его матери.
Роды были настолько преждевременными, что врачи считали Сейби "микронедоношенной". Обычно дети рождаются после 42 недель беременности, Сайби появилась – после 23.
Мама со своей самой маленькой девочкой в мире// Фото: AFP
После рождения, младенца перевели в отделение интенсивной терапии в больнице Sharp Mary Birch в Сан-Диего в Калифорнии. Врачи сразу предупредили родителей ребенка, что он сможет прожить всего несколько часов.
Я продолжала говорить им: "Она не выживет. Она... я же лишь на 23 неделе беременности",
– вспоминает мама Сайби.
Пять месяцев спустя девочку выписали из больницы с весом здорового ребенка – 2,5 килограмма. По мнению врачей, Сайби выжила, потому что не имела серьезных осложнений после родов, которые обычно возникают у микронедоношенных детей.
Отныне Сайби считают самым маленьким в мире недоношенным ребенком. Предыдущей рекордсменкой была девочка из Германии, которая родилась с весом 252 грамма в 2015 году.
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