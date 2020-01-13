Ребенок выжил: Минздрав подтвердил смерть роженицы от гриппа

Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения подтвердил смерть женщины от осложнений гриппа в пятницу, 3 января.

Об этом 13 января сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения на официальной странице в фейсбуке.

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Пока неизвестно, на какой неделе беременности родился ребенок, но до 13 января малыш находился в отделении реанимации и уже переведен в отделение недоношенных детей.

31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслойкой плаценты было проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А, не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С,

– говорится в источнике.

Добавим, с начала эпидсезона, с октября 2019 года, зафиксировано уже три летальных случая в результате гриппа.

Центр общественного здоровья напоминает, то, что грипп имеет симптомы, похожие на признаки ОРВИ, но намного опаснее. При первых же симптомам нужно сразу обращаться к семейному врачу.

Симптомы гриппа:

– внезапное начало болезни;

– головная боль;

– ломота в мышцах и суставах;

– боль в горле;

– повышение температуры тела до 38°С и больше;

– кашель;

– в отдельных случаях — рвота и понос.

Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем и при тесном контакте (нахождение на расстоянии около 2 м).

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