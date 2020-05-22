Рекомендованные Трампом гидроксихлорохин и хлорохин увеличивают смертность пациентов с COVID-19

Неэффективность антималярийных лекарств в лечении пациентов с коронавирусом уже давно подтверждена многими учеными. Последние результаты масштабного исследования свидетельствуют о том, что эти лекарства усугубляют течение болезни и увеличивают риск смертности.

Еще недавно Трамп активно пропагандировал гидроксихлорохин и хлорохин как действенные препараты для профилактики COVID-19. 21 мая он заявил, что прекратил принимать эти лекарства для профилактики и, видимо, правильно сделал, ведь прием гидроксихлорохина и хлорохина на фоне COVID-19 лишь увеличивает риск смертности, сообщает CNN со ссылкой на научный журнал The Lancet.

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Специалисты проанализировали анамнезы более 96 тысяч больных коронавирусом из 671 больницы. Около 15 тысяч из них принимали гидроксихлорохин, хлорохин или один из них в сочетании с антибиотиком.

Прием всех этих препаратов и комбинаций во время течения коронавируса привел к увеличению риска смертности примерно вдвое по сравнению с теми пациентами, которые не принимали эти препараты.

Примерно каждый 1 из 6 пациентов, получавших хлорохин или гидроксихлорохин, – умер.

Примерно 1 человек из тех 5, которые получали хлорохин и антибиотик, – умер.

Примерно каждый 4 человек умер на фоне лечения коронавируса с помощью гидроксихлорохина и антибиотика.

Больные COVID-19 с тяжелым течением болезни, которые проходили лечение гидроксихлорохином или хлорохином, чаще умирали или получали развитие опасной аритмии сердца,

– говорится в сообщении.

Во время "лечения" больных этими экспериментальными средствами количество пациентов с аритмией сердца выросло до 8%. Ученые отметили, что среди других групп пациентов с COVID-19 этот показатель не превышает 0,3%.