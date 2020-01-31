Минздрав РФ рекомендует россиянам лечить коронавирус неэффективными лекарствами

Российский Минздрав опубликовал список из нескольких препаратов, которые якобы могут быть эффективны в лечении коронавируса. Но ни один из этих препаратов не рекомендован ВОЗ для лечения этого вируса.

Такую информацию публиковало ведомство 30 января. В этот список вошли три препарата.

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Рибавирин (назначают для лечения гепатита С);

Лопинавир/Ритонавир (для лечения ВИЧ);

Рекомбинантный интерферон бета Ib (уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом).

Непонятно, почему россияне назвали именно эти препараты, так как ВОЗ подчеркивает, что никакого специфического лечения коронавируса ныне не существует. Вся терапия направлена на облегчение симптомов и поддержание больного.

Но ученые из Гонконга уже создали вакцину против коронавируса. Однако начать использовать ее можно будет только после клинических испытаний. И это произойдет не раньше, чем через полгода.



Мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9692 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 184 человека.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

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