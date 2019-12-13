Российский журналист умер после того, как медики останавливали кровотечение замороженной курицей

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Детали смерти Михаила Виноградова / Комсомольская правда

Журналист газеты "Вечерняя Москва" умер от разрыва бедренной артерии в возрасте 42 года. Незадолго до смерти он написал пост, в котором рассказал, как фельдшеры со "скорой" пытались остановить открытое кровотечение замороженной курицей с его морозилки.

Михаил Виноградов изначально думал, что у него разрыв артерии, но врачи сказали, что это крупный сосуд и "дырка уже сама закрывается", пишет Комсомольская Правда.

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Сижу на кухне... Вдруг как плеснет горячим по бедрам... Бегом в ванную, а с меня кровь бьет, как у Тарантино клюквенный соус... Приехали два фельдшера и говорят, мол, – радуйтесь, это не артерия... в общем, приклепку с коллагеном поставили, сверху бинт, еще и фельдшер лично в морозилку заглянула. Выбрала курицу-бройлераи говорит: вот это держите час,
– писал Михаил Виноградов на своей странице в Facebook.

Зупиняли кровотечу куркою
Последний пост Михаила Виноградова на его странице в Facebook

Как пишет Lenta.ru, на следующий день Виноградов посетил хирурга, но при осмотре специалист не обнаружил признаков кровотечения. Специалист посоветовал ему обратиться в больницу и выдал направление на госпитализацию, однако в тот день журналист в больницу не пошел.

На следующий день Виноградов снова вызвал скорую, после чего его сразу доставили в медучреждение.

Состояние журналиста резко ухудшилось в приемном покое, снова открылось кровотечение. Он умер на больничной койке от разрыва бедренной артерии в тот же день, 12 декабря.

По факту смерти Михаила Виноградова проводят служебную проверку, в которой присоединились и сотрудники Следственного комитета России.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Журналисты Новости России Жертвы Медицина Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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