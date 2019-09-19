С какого возраста можно выявить склонность к сахарному диабету и предотвратить его – ученые

41 Читати новину українською
Признаки диабета можно обнаружить в раннем детстве
Признаки диабета можно обнаружить в раннем детстве / vidomosti-ua.com

В крови есть индикаторы сахарного диабета второго типа. Открытие британских ученых поможет определить пациентов группы риска за десятилетия до проявления симптомов.

В ходе исследования были проанализированы данные 4000 участников, исследователи оценивали генетические и метаболические способности и обнаружили, что признаки сахарного диабета второго типа наблюдаются уже в возрасте восьми лет.

Читайте также: Сахарный диабет: как выявить, группы риска и профилактика

Ученые сосредоточились на изучении генетических факторов риска сахарного диабета, а затем сравнили данные с показателями метаболизма (анализировали кровь) в начале жизни.

Совокупно ученые изучили 162 генетических вариантов, а также более 200 метаболических факторов и участников в течение жизни: в возрасте 8, 16, 18 и 25 лет.

Наиболее ранний маркер риска диабета – уровень "хорошего" холестерина – липопротеидов высокой плотности.

У тех людей, которые имеют склонность к сахарному диабету, "хороший" холестерин снижен уже в восемь лет.


Исследование поможет обеспечить качественную профилактику заболевания

Как следствие, к 18 годам у добровольцев с такими изменениями были обнаружены более высокие уровни "плохого" холестерина – липопротеидов низкой плотности, а также ряд других аномальных метаболических показателей.

"Если мы хотим побороть диабет, мы должны понимать природу его возникновения в организме", – отмечает автор исследования Джошуа Белл.

Ведь если знать первые признаки диабета, можно обеспечить качественную профилактику, предотвращать болезнь и ее тяжелые последствия.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Михайлово чудо: что можно и что не стоит делать в этот день
сегодня
9411
Теги: Диабет Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
17 сентября 17:47 Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
340
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
14 сентября 16:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 141162
Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
11 сентября 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
1506
Горечь во рту: почему возникает и что делать
10 сентября 12:48 Горечь во рту: почему возникает и что делать
Олександр Бевза 56166
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
8 сентября 08:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 6207
Новости
Больше новостей
Залиште відгук