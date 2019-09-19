С какого возраста можно выявить склонность к сахарному диабету и предотвратить его – ученые
В крови есть индикаторы сахарного диабета второго типа. Открытие британских ученых поможет определить пациентов группы риска за десятилетия до проявления симптомов.
В ходе исследования были проанализированы данные 4000 участников, исследователи оценивали генетические и метаболические способности и обнаружили, что признаки сахарного диабета второго типа наблюдаются уже в возрасте восьми лет.
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Ученые сосредоточились на изучении генетических факторов риска сахарного диабета, а затем сравнили данные с показателями метаболизма (анализировали кровь) в начале жизни.
Совокупно ученые изучили 162 генетических вариантов, а также более 200 метаболических факторов и участников в течение жизни: в возрасте 8, 16, 18 и 25 лет.
Наиболее ранний маркер риска диабета – уровень "хорошего" холестерина – липопротеидов высокой плотности.
У тех людей, которые имеют склонность к сахарному диабету, "хороший" холестерин снижен уже в восемь лет.
Исследование поможет обеспечить качественную профилактику заболевания
Как следствие, к 18 годам у добровольцев с такими изменениями были обнаружены более высокие уровни "плохого" холестерина – липопротеидов низкой плотности, а также ряд других аномальных метаболических показателей.
"Если мы хотим побороть диабет, мы должны понимать природу его возникновения в организме", – отмечает автор исследования Джошуа Белл.
Ведь если знать первые признаки диабета, можно обеспечить качественную профилактику, предотвращать болезнь и ее тяжелые последствия.
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