С начала 2019 в Украине не провели ни одной трансплантации: почему новый закон не работает

С января 2019 года вступил в силу новый закон о трансплантации. С тех пор медики не провели ни одной сделки. Потому что закон работает только на бумаге. Многие вопросы остаются неурегулированными и врачи просто боятся оперировать. Чтобы выжить, пациенты едут за границу: для многих отсчет идет на часы.

Почему с января 2019 – ни одной пересадки органов?

Пересадку органов в Украине делали и раньше. Но с 2019 года вступил в силу новый закон о трансплантации. Он должен был улучшить ситуацию, в частности, позволив посмертное донорство. Вместе с тем, вообще остановил операции, потому что новое законодательство не заработало, а старое прекратило действие.

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Минздрав обвиняют, ведь там обещали: успеют подготовить все необходимое, чтобы закон заработал. Однако даже единого реестра пациентов и потенциальных доноров до сих пор не создали.

Если сейчас врач сделает трансплантацию, он автоматически нарушит некоторые нормы. На него заводится уголовное дело. Все ждут сейчас, что парламент должен исправить ошибку Минздрава... Сорваны все сроки, из 30 нормативно-правовых актов написан только один!

– пояснил председатель общественной организации За трансплантацию Юрий Андреев.

Что предусматривает новый закон о трансплантации? Закон "О применении трансплантации анатомических материалов человека" был принят 17 мая 2018 года. Его целью было создать действующую систему трансплантации, которая бы помогла указанной области полноценно работать и не заставляла бы украинцев ехать для этого за границу. • Закон предусматривает создание Единой информсистемы трансплантации, включающий отдельные реестры доноров, реципиентов, анатомических материалов.

• Для реализации законодательных процедур вводится понятие трансплант-координаторов, которыми будут работники соответствующих медицинских учреждений.

• По общему правилу для трансплантации потребуется согласие реципиента. Однако, в случае неотложного состояния прямой и неотвратимой угрозы жизни – трансплантация возможна без согласия.

• Живым донором может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, предоставившее письменное согласие. Относительно умерших – каждый совершеннолетний дееспособный человек в любое время может подать письменное согласие или несогласие на донорство после ее необратимой смерти. Кроме того, каждый теперь может назначить полномочного представителя, который после его смерти предоставит соответствующее согласие. Принятие нового закона не означает автоматического начала массовых трансплантаций с начала января. Закон не решит проблем, связанных с отсутствием необходимого оборудования, квалифицированных кадров, своевременной транспортировки органов и реципиентов. По информации Минздрава больницы с необходимым уровнем техники и квалификации есть только в шести городах Украины – Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре и Запорожье.

Что говорят в Минздраве?

Теперь в Минздраве оправдываются. В Киеве даже организовали конференцию, чтобы скоординировать усилия всех сторон. Ведь заложниками обстоятельств стали тысячи украинцев, ожидающих трансплантацию. Большинство операций до сих пор проводят за рубежом. На такое лечение за 10 лет государство потратило 2 миллиарда гривен.

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Профильный заместитель министра Роман Илык заверил: врачам бояться нечего, закон позволяет семейную трансплантацию, заблокировано только посмертное донорство.

Она может осуществляться по решению консилиума врачей, необходима вся нормативно-правовая база, утвержденная Кабинетом министров Украины... Невозможно за такой короткий срок, который определен законом, реализовать его нормы,

– заявил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

В Минздраве успокаивают: делают все, чтобы украинцы дождались донорских органов. Уже зарегистрировали профессию – трансплант-координатор – и завершают формирование единой системы трансплантации. Но пациенты не могут ждать и требуют внести изменения в новый закон, чтобы врачи свободно оперировали и не сомневались в правильности своих действий.

Последствия приостановления трансплантаций: "ОХМАТДЕТ" переполнен

13-летний Вячеслав из Черновцов уже год живет в киевском "ОХМАТДЕТЕ". У парня почечная недостаточность. Чтобы полноценно жить, ему нужна донорская почка. А пока ждет операции, три раза в неделю проходит процедуру диализа. Для Вячеслава это болезненная процедура уже должна была остаться в прошлом, однако не сложилось. "У нас есть донор, но мы только успели дать на совместимость, далее мы уже ничего не успели", – рассказала мать больного Елена Стоян.

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Из-за прекращения семейных операций по трансплантации отделение интенсивной терапии "ОХМАТДЕТА" переполнено. Почему не оперируют, врачи объясняют так.

Нет реестра, в котором должен быть прописан и донор, и реципиент,

– сказала заведующая отделением интенсивной терапии больницы "ОХМАТДЕТ" Мария Пономарева.

Видео: почему закон о трансплантации до сих пор не действует